Braunschweig. Seit drei Spielen wartet der Stürmer auf ein Tor. Sein Wert für Eintracht Braunschweig misst sich aber nicht nur an Treffern.

Er war einer der Durchstarter in Eintracht Braunschweigs Frühphase des sportlichen Aufschwungs: Rayan Philippe. Gegen Wiesbaden, Kaiserslautern und Kiel konnte sich der 23-Jährige in drei Spielen in Serie je ein Tor und eine Vorlage in die Statistik schreiben. Seither folgten in drei weiteren Partien keine Scorerpunkte mehr. War‘s beim Franzosen also nur ein kurzes Leistungs-Strohfeuer?

Das sagt Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning über seinen Stürmer

So einfach ist es nicht. Klar, Stürmer werden an Toren gemessen. Für den Erfolg ihrer Teams können sie aber noch viel mehr beitragen. „Wenn man sich die Spiele anschaut, sieht man, dass wir über ihn in jedem Spiel in der Tiefe immer wieder Möglichkeiten herausspielen“, sagt Eintracht-Trainer Daniel Scherning über seinen Schützling.

Und zudem muss Philippe ja nicht stets selbst zum Abschluss kommen. Allein durch seine Laufwege kann er Verteidiger binden – und durch Anerkennung. Das heißt nicht, dass die gegnerischen Verteidiger alle ein Poster des Angreifers in ihrem Schlafzimmer hängen haben. Durch seine erwähnten zählbaren Beiträge aber hat sich die Aufmerksamkeit erhöht, die Kontrahenten ihm zukommen lassen.

Mahr Raum für Rayan Philippe?

Für Philippe selbst wird‘s dadurch etwas schwieriger. Aber er ist auch nicht die einzige Lösung in Eintrachts Angriffsspiel, „sondern es wird entscheidend sein, dass gerade dann, wenn sich die Gegner auf ihn fokussieren, andere Räume entstehen und andere Spieler diese Räume nutzen können“, sagt Scherning.

Am Sonntag beim Gastspiel am Millerntor gegen den FC St. Pauli (13.30 Uhr) könnte sich dem Sommerneuzugang aber womöglich wieder etwas mehr Platz im Umschaltspiel bieten. Scherning erwartet einen Gegner, der hoch presst und sein Team „stressen wird“. Da kann der Turbo des schnellen Franzosen in der Konterbewegung zum Einsatz kommen. Der Trainer der Blau-Gelben jedenfalls misst Philippes Leistung längst nicht nur an Toren: „Auch wenn er in den letzten Spielen nicht so effektiv war wie davor, bin ich absolut zufrieden mit ihm. Er gibt unserem Spiel eine Komponente, die unfassbar wichtig ist.“

