Braunschweig. Die Führungsspieler trugen beim 2:1-Erfolg gegen Holstein Kiel Blessuren davon. Ein Aspekt könnte Eintracht Braunschweig aber helfen.

Beim Vormittagstraining am Montag fehlten neben Johan Gómez und Marvin Rittmüller auch Ermin Bicakcic und Robin Krauße. Nach Eintracht Braunschweigs 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel am Freitagabend gab es berechtigte Sorgen um die beiden Routiniers. Krauße hatte in einer Szene das Knie böse überstreckt und musste ausgewechselt werden. Bicakcic plagten Beschwerden im Muskel. Nach einer Behandlungspause machte er zunächst weiter, wurde aber früh in der 2. Hälfte durch Sebastian Griesbeck ersetzt. Eintrachts Trainer Daniel Scherning sagte über die Art der Bicakcic-Verletzung: „Da hat die Wade zugemacht.“

Eintracht Braunschweig spielt am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg

Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich bei der Herausnahme aus dem Training aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Beim wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30) ist mit einer Rückkehr des erfahrenen Duos zu rechnen. Zugute kommt den Braunschweigern dabei auch der lange Zeitraum zwischen den beiden Spielen. So haben die Spieler genügend Zeit, ihre kleinen Blessuren auszukurieren.

Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag waren Krauße und Bicakcic zugegen. Am Donnerstag ist für die Profis noch ein freier Tag eingeplant. Bei einer weiteren öffentlichen Einheit am Mittwoch (11 Uhr) können sich Eintrachts Fans ein Bild davon machen, ob sich die Personalsituation im Team von Cheftrainer Daniel Scherning entspannt hat. Am Montag füllten die U23-Akteure Jona Borsum und Emil Kischka den Trainingskader auf. Sidi Sané spulte mit Athletikcoach Janning Michels ein individuelles Programm ab.

Youssef Amyn weilt mit dem Irak beim Asien-Cup

Längerfristig fehlt der Eintracht Yannik Bangsow. Der 4. Torhüter hat sich im Training eine Schulterverletzung zugezogen. Außerdem weilt Youssef Amyn beim Asien-Cup und ist am Mittwoch (12.30 Uhr) gegen Vietnam gefordert. Mit einem Sieg hätten er und seine Iraker den Gruppensieg sicher.