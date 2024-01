Braunschweig. Ridha Kitar übernimmt den Landesliga-Tabellenführer bis zum Saisonende – Ken Reichel wird Co-Trainer

Was sich seit längerer Zeit bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Marc Pfitzner kehrt nicht mehr zu seiner Cheftrainer-Position der U23-Fußballer von Eintracht Braunschweig zurück. Nachdem er im Oktober die Profis interimsweise übernommen hatte, sollte er nach den 15 Tagen im Profifußball eigentlich wieder in die Landesliga zurückkehren. Doch der neue Trainer Daniel Scherning nahm ihn mit in sein Trainerteam auf, wodurch Pfitzner keine Zeit mehr für die Reserve blieb.

Seitdem steht Co-Trainer Ridha Kitar an der Seitenlinie. Nun machte der Verein offiziell, dass er die Regierolle auch bis zum Saisonende übernimmt. „Ich freue mich, mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. Das Umfeld und die Aufgabe sind nicht neu für mich, somit fällt mir der Einstieg deutlich leichter. Bisher hat mir die Arbeit mit der Mannschaft viel Freude bereitet und wir konnten schon einige Erfolge verzeichnen, diesen Schwung wollen wir nun mitnehmen“, wird Kitar auf der Vereins-Homepage zitiert.

Doch die junge Mannschaft muss nicht auf die Erfahrung aus dem Profifußball verzichten, denn Kitar bekommt Unterstützung vom bisherigen U19-Trainer Kein Reichel. Der ehemalige Linksverteidiger stieg unter anderem im Jahr 2013 mit Eintracht Braunschweig in die Bundesliga auf. Er soll dabei helfen, dass die U23 in dieser Saison den Sprung in die Oberliga schafft. Aktuell haben die Löwen zwei Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger 1. SC Göttingen 05, jedoch auch ein Spiel mehr absolviert.

Am vergangen Samstag hatte das neue Trainerteam seine erste Einheit des Jahres geleitet. Mit dabei war neben Neuzugang Linus Queißer, auch der neue Torwart Mohamed Majid. Er füllt die Lücke von Luca Podlech, der die U23 nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen hat. Auch Arlind Sadiku wechselte im Winter den Verein.