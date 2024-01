Braunschweig. Anthony Ujah macht weiter Fortschritte. Bei Sidi Sané sind die Schmerzen zurück. Doch auch zwei andere Angreifer fehlten der Eintracht.

Auf vier Spieler musste Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning beim finalen Test vor dem Rückrundenstart verzichten. Was sie gemeinsam haben? Sie alle sind Offensivkräfte. Bei den Verletzten Anthony Ujah, Maurice Multhaup und Sidi Sané ist langsam Besserung in Sicht. Florian Krüger fehlte beim 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg wegen eines Infekts.

Hinter Sidi Sané steht noch ein Fragezeichen

Während der 24-Jährige das Bett hütete, saßen Multhaup und Sané auf der Tribüne – an der Seite von Ex-Eintracht-Profi Immanuel Pherai übrigens. Der jetzige Hamburger nutzte einen freien Tag, um mal wieder in der alten Heimat vorbeizuschauen. Seine Sitznachbarn hätten sicherlich lieber auf dem Platz mitgemischt. Ein bisschen Geduld ist aber noch gefragt. „Sidi hat Schmerzen beim Laufen gehabt“, sagt Scherning. Daher haben die Verantwortlichen bei der Belastung wieder einen Gang zurückschalten müssen. Beim 20-Jährigen hatte sich Flüssigkeit im Knöchel eingelagert, nachdem er umgeknickt war. „Hinter ihm steht noch ein Fragezeichen“, so der Coach.

Auch für Multhaup wird die Zeit bis zum Rückrundenauftakt bei Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr) knapp. Seit Ende 2023 laboriert er an muskulären Problemen. Am Montag würde er wieder ins Training einsteigen – laut Scherning allerdings noch nicht unter Vollbelastung.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig:

Anthony Ujah erstmals unter voller Belastung

Der wegen einer schweren Schulterverletzung so lange vermisste Anthony Ujah dagegen macht immer weitere Fortschritte. Trotzdem tritt sein Trainer nach wie vor auf die Erwartungsbremse: „Bei Tony ist es so, dass er hoffentlich zum ersten Mal voll einsteigen kann. Das bedeutet nicht, dass er am Freitag spielen kann. Nach der Trainingswoche kann man dann sicherlich mehr sagen.“

Krügers Einsatzfähigkeit beim Zweitliga-Tabellenführer sollte kaum gefährdet sein. Bis Freitag sollte der Angreifer seinen Infekt überwunden haben.