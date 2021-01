Eintracht Braunschweig: Drei Spiele Sperre für Manuel Schwenk

Manuel Schwenk ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für die kommenden drei Pflichtspiele gesperrt worden. Der Offensivspieler von Eintracht Braunschweig hatte am vergangenen Freitag beim Spiel gegen die Würzburger Kickers seinen Gegenspieler Dominik Baumann von hinten umgegrätscht und dabei beide Beine eingesetzt. Daraufhin bekam der 28-Jährige in der 66. Minute die Rote Karte von Schiedsrichter Florian Heft gezeigt. Die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga endete 0:0.

Schwenk wird rohes Spiel zur Last gelegt

Das Sportgericht begründete die lange Sperre für Schwenk mit dem rohen Spiel des Eintracht-Akteurs. "Roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball den Gegner verletzt oder gefährdet. Strafandrohung: Sperre von mindestens zwei Wochen bis zu sechs Monaten", heißt es dazu in § 8 Nr. 1 b der Rechts- und Verfahrensordnung. Die Eintracht hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Auch Wydra muss zuschauen

In Würzburg sah außerdem Dominik Wydra die gelb-rote Karte. Beide Hinausstellungen waren berechtigt. Allerdings bewies Schiri Heft bei einem rüden Foul des Würzburgers Daniel Hägele gegen Felix Kroos ein unglückliches Händchen und zeigte nur die gelbe Karte.