Eintracht trainiert wieder im Team – Antwerpen ist froh

Als die Eintracht-Profis Mitte März am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland auseinander gingen, hatte wahrscheinlich keiner von ihnen gedacht, dass es zwei Monate dauern würde, bis alle wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen würden. Am Montag war es endlich wieder so weit. Braunschweigs Drittliga-Fußballer sind zurück im Mannschaftstraining. Und die Freude darüber war bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen groß.

„Jeder hat sich gefreut, dass wir wieder als komplette Mannschaft auf dem Platz waren. In Kleingruppen ist das einfach nicht das Gleiche“, sagt Abwehrspieler Steffen Nkansah. Cheftrainer Marco Antwerpen sprach von einem „schönen Gefühl“ und ist froh, dass er seine Jungs nun endlich auch mal wieder im „elf gegen elf sehen kann“. Dadurch könne man auch wieder „ein echtes Spiel simulieren, mit Zweikämpfen und allem was dazu gehört“, freut sich der Coach. Auch Sportdirektor Peter Vollmann war zufrieden. „Die Freigabe der örtlichen Behörden liegt vor, zudem haben wir die im DFB-Hygiene-Konzept vorgeschriebenen Testungen auf das Covid19-Virus vorgenommen. Wir freuen uns, dass damit der Rückkehr ins Mannschaftstraining nichts mehr im Weg steht“, wird er in einer Klubmitteilung zitiert.

Natürlich gilt es für die Eintracht auch weiterhin, dass sie die ausgearbeiteten Hygiene- und Schutzmaßnahmen rund um den Trainingsbetrieb mit den dazugehörigen regelmäßigen Testungen sorgfältig umsetzt und einhält. Trotzdem haben die Löwen einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer gewissen Normalität in der 3. Liga absolviert.

Ob ein weiterer demnächst folgt, hängt allerdings nicht allein von ihnen ab. Denn dazu muss in der 3. Liga erst einmal verbindlich geklärt werden, ob die Saison nun fortgesetzt wird oder nicht. Nachdem es zwischendurch ein paar Zeichen der Entspannung in diesem Streit gab, vergeht weiterhin kein Tag, an dem nicht von der einen oder anderen Seite weiteres Öl ins Feuer gegossen wird.

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth sieht bei einer länger anhaltenden offenen Debatte um die Saisonfortsetzung inzwischen sogar die Existenz der Spielklasse bedroht. „Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt – ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer“, sagte Frymuth in einem Interview mit dem „Kicker“.

Für ihn komme „die Frage zu kurz, wie es weitergehen soll bei einem selbst gewählten Saisonabbruch“, erklärte er außerdem. „Diejenigen, die dieses Szenario vehement fordern, müssen sich fragen lassen: Habt ihr dann bestimmte Partner noch? Und wenn ja, in welcher Form?“, sagte Frymuth und verteidigte die Vorgehensweise des DFB. „In einer Diskussion, die zu entgleisen droht, muss es auch dem Dachverband erlaubt sein, klare Kritikpunkte zu benennen und inhaltliche Pflöcke einzuschlagen.“

Das wünscht sich auch Eintracht-Trainer Antwerpen. „Es wäre jetzt einfach mal wichtig zu wissen, ob und wie es weitergeht“, meint er. Die anhaltende Ungewissheit hält er für ein großes Problem, und gerade die dauernden Wortmeldungen der Abbruchbefürworter sind ihm ein Dorn im Auge. „Vielleicht sollte sich der eine oder andere mal mit seinen Wortmeldungen zurückhalten und lieber an einer vernünftigen Lösung mit dem DFB arbeiten“, sagt der Coach. „Wir haben es doch am Wochenende in der Bundesliga gesehen. Das Konzept kann funktionieren“, fügt Antwerpen hinzu.

Eine Nachricht aus Chemnitz zeigt aber gleichzeitig, dass bis zum Wiederbeginn in der 3. Liga noch ein paar Steine aus dem Weg geräumt werden müssen. Bei Eintrachts Drittliga-Konkurrent Chemnitzer FC ist ein Spieler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Demnach ist das Virus bei dem Profi bei der am Samstag vorgenommenen zweiten Testreihe nachgewiesen worden. Bei der ersten Testung am Donnerstag waren noch alle Spieler negativ gewesen. Trotz des Falles kann der CFC aber wohl wie geplant am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Die Eintracht hat diesen Schritt bereits absolviert. Pech hatte dabei allerdings Manuel Schwenk. Der Mittelfeldspieler musste die erste Teameinheit vorzeitig abbrechen. „Er hat einen Schlag abbekommen und muss nun am Zeh untersucht werden“, berichtet Antwerpen. Trotz dieses Wermutstropfens sind er und seine Spieler aber froh, dass sie wieder normal trainieren dürfen.