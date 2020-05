Eintracht muss warten – DFB verschiebt Re-Start der 3. Liga

Der Plan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), am 26. Mai wieder den Spielbetrieb in der 3. Liga aufzunehmen, ist geplatzt. Da weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorliegt, entschied der DFB-Spielausschuss in einer Sitzung am Freitag, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg nicht mehr zu halten ist.

„Am grundsätzlichen Vorgehen und der Zielsetzung ändert dies nichts. Gemäß Empfehlung des Ausschusses 3. Liga und der Mehrheit der beteiligten Klubs sowie gemäß Beschluss des DFB-Präsidiums vom 11. Mai soll die Spielzeit 2019/2020 fortgesetzt werden, sofern es die politische Beschlusslage erlaubt“, teilte der DFB allerdings gleichzeitig in einer Pressemitteilung. Es solle den Drittligisten aber eine ähnliche Vorbereitungszeit wie den Erst- und Zweitligisten für den Re-Start eingeräumt werden. Wie der neue Zeitplan für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs aussieht, teilte der DFB noch nicht mit. Es soll aber, wenn möglich, nun „sehr kurz“ nach dem 26. Mai losgehen. Auch mit dem Szenario, dass gegebenenfalls reguläre Spieltage der 3. Liga über den 30. Juni hinaus durchgeführt werden müssen, beschäftigt sich der DFB in Anbetracht der noch offenen politischen Beschlusslage. Die 3. Liga hat noch elf Spieltage zu absolvieren.