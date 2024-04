München. Das erste Halbfinale steht das! Der FC Bayern empfängt im Heimspiel Real Madrid. Der Live-Ticker zum Spiel in der Allianz-Arena.

Ob der FC Bayern die Warnung eines Ex-Spieler ernst nimmt? Starstürmer Robert Lewandowski (35) hat seine ehemaligen Kollegen von Bayern München eindringlich auf die Comeback-Qualitäten von Real Madrid hingewiesen. „Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf“, sagte der Pole der Sport Bild vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (21.00 Uhr/Prime Video): „Man denkt manchmal, dass Real einen wunden Punkt hat. Man denkt, dass man nahe am Gewinnen ist. Und am Ende klappt es doch nicht.“

Es kommt also vor allem auf eine stabile Defensive an. Allerdings gibt es auf dieser Position eine schlechte Nachricht für Trainer Thomas Tuchel vor dem Halbfinal-Hinspiel. Der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt wird die Partie am Dienstagabend wohl verpassen. Das berichtet Bild.

FC Bayern - Real Madrid: Der Live-Ticker

Dennoch habe Bayern gegen Toni Kroos und Co. „eine Chance. Dafür müssen sie im Hinspiel in München vorlegen. Das Rückspiel im Bernabeu kann speziell werden, viele Dinge von außen haben dort einen Einfluss“, sagte Lewandowski, der 2022 nach acht Jahren in München zum FC Barcelona gewechselt war und in der spanischen Liga regelmäßig gegen die Königlichen spielt: „Das habe ich zuletzt erfahren. Mein Wunsch ist, dass Bayern Real Madrid schlägt. Ich drücke ihnen die Daumen.“

FC Bayern muss auf Bellingham aufpassen

Für den Einzug ins große Finale von Wembley muss Bayern laut Lewandowski besonders auf Jude Bellingham aufpassen. Der ehemalige Bundesliga-Star gebe „der Mannschaft eine Balance zwischen Offensive und Defensive. Seine Hinrunde war unglaublich. Mit Top-Statistiken. Er spielt immer noch sehr konstant“, sagte er: „Wenn man Jude Bellingham spielen sieht, denkt man, dass er 27, 28 Jahre alt sei. Dabei ist er erst 20. Er ist unglaublich stark im Kopf für sein Alter, spielt sehr clever. Er ist für mich einer der zwei, drei besten Spieler auf der Welt im Moment.“