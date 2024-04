Leverkusen. Bayer Leverkusen spielt gegen den VfB Stuttgart. Bleibt der Meister weiter ungeschlagen? Das Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen strebt einer historischen Saison ohne eine einzige Bundesliga-Niederlage entgegen, hat dieses Ziel gar als „vierten Titel der Saison“ auserkoren - doch der VfB Stuttgart hat etwas dagegen. „Das sie ungeschlagen sind, wissen wir“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Leverkusen. Für sein Team sei die Super-Serie von wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspielen aber vor allem „ein Anreiz, das zu ändern. Wir waren zweimal nah dran.“

Wohl wahr. In der Hinrunde trotzte Stuttgart der Mannschaft von Xabi Alonso ein Unentschieden ab (1:1 nach VfB-Führung), im Pokal-Viertelfinale schrammten sie nach einer starken Leistung hauchdünn an einem Sieg vorbei, führten im Laufe der zweiten Halbzeit schon mit 2:1, ehe Bayer in der 90. Minute noch 3:2 gewann.

Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart: Hier geht es zum Live-Ticker

Eine ganze Spielzeit ohne Niederlage? Das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben. Und auch in Europas Top-Ligen vollbrachten dieses Kunststück bislang lediglich Benfica Lissabon (1971/72), die AC Mailand (1991/92), Ajax Amsterdam (1994/95), der FC Arsenal (2003/04), der FC Porto (2010/11) und Juventus Turin (2011/12).

Die Startaufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Andrich, Grimaldo - Hofmann, Adli - Schick

Stuttgart: Nübel - Stergiou, Anton, Ito, Mittelstädt - Karazor, Millot - Leweling, Führich - Undav, Guirassy

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)