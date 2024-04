München. Es geht nicht ohne Theater beim FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel hat auf die Kritik von Uli Hoeneß reagiert und bekommt überraschenden Zuspruch.

Es hat schon wieder gekracht beim FC Bayern München. Nur wenige Tage vor dem so wichtigen Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid sorgt ein überraschender Rundumschlag von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegen Trainer Thomas Tuchel für Unruhe. Hoeneß hatte am Freitag bemerkenswert offen Kritik an der Arbeitsweise von Tuchel geübt, der den Klub am Saisonende verlassen wird.

Tuchel bezeichnete die Hoeneß-Kritik vor dem Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt als „absolut haltlos“. Der Bayern-Trainer reagierte im Sky-Interview mit Fassungslosigkeit: „Das ist so meilenweit an der Realität vorbei, ich weiß gar nicht wie ich drauf antworten soll. Ich habe wenig Verständnis dafür.“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel wehrt sich gegen Uli Hoeneß

Tuchel legte gegen Hoeneß nach: „Ich bin in meiner Trainerehre verletzt. Wenn wir etwas nachgewiesen haben in den letzten 15 Jahren, dann dass Spieler aus der Akademie immer einen Platz bei uns haben, wenn sie ihre Leistung bringen.“

Hoeneß meinte, der scheidende Bayern-Trainer habe „eine andere Einstellung“, wenn es um den Umgang mit jungen Spielern gehe, sagte Hoeneß im Rahmen des FAZ-Kongresses am Freitag: „Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen. Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben.“

Ärger beim FC Bayern: Sky-Experte Didi Hamann verteidigt Thomas Tuchel

Genau dies erwarte Hoeneß von einem Trainer: „Dass er junge Spieler verbessert und sie auch mal in den Arm nimmt.“ Grundsätzlich mache er Tuchel „keinen Vorwurf, er war häufiger bei mir zum Abendessen am Tegernsee, ich verstehe mich sehr gut mit ihm.“

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lederte öffentlich gegen Trainer Thomas Tuchel. © dpa | ULRICH GAMEL

Überraschende Rückendeckung erhielt Tuchel am Samstag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ausgerechnet vom Sky-Experten Didi Hamann. Der ehemalige Nationalspieler hatte Tuchel in dieser Saison häufig scharf kritisiert, nun habe er sogar „Mitleid“ mit Tuchel.

Didi Hamann zerlegt Bayern-Führung

Hamann kritisierte den Hoeneß-Vorstoß scharf. „Ich kann den Frust von Thomas Tuchel absolut verstehen. Mann kann nur Mitgefühl haben. Die Bayern sollten sich ernsthafte Gedanken machen. Solche Dinge sind der Grund, warum sie von den Trainern eine Absage nach der anderen bekommen.“

Wunschkandidat Xabi Alonso hatte den Bayern abgesagt und bleibt bei Meister Bayer Leverkusen, Ralf Rangnick hat nun offenbar Zweifel, ob er das Angebot des FC Bayern annehmen soll. Das berichten die „Salzburger Nachrichten“ und berufen sich auf das Umfeld des 65-Jährigen und der Bayern. Eine Entscheidung habe der österreichische Nationaltrainer demnach noch nicht getroffen.

FC Bayern: Ralf Rangnick hat Zweifel

Rangnick soll sich dem Bericht zufolge einen Wechsel zu den Bayern nur vorstellen können, wenn er bei Transfers und beim Betreuerstab „ein sehr gewichtiges Wort“ mitreden könne. Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) würde seinen Trainer, der das Team auf jeden Fall bei der EM im Sommer noch betreuen soll, trotz eines Vertrags bis 2026 wohl nicht von einem Wechsel abhalten, besteht aber auf eine Ablösesumme.