Braunschweig. Die MTV-Handballer haben am Samstag einen ehemaligen Jugendspieler zu Gast. Der ist der Top-Torjäger seiner Mannschaft aus Oranienburg.

Als Malte Dederding den MTV Braunschweig im Sommer 2022 verließ, war Trainer Volker Mudrow schon bewusst, dass er gerade einen talentierten Handballer verloren hatte. Doch dass Dederding, das MTV-Eigengewächs, bei seinem neuen Klub Oranienburger HC so durchstarten würde, hatte damals wahrscheinlich auch Mudrow nicht erwartet. 81 Tore warf der Ex-Braunschweiger in seiner ersten Drittliga-Saison für Oranienburg, 144 sind es nun schon in dieser Spielzeit - in 21 Spielen. Damit steht der Linkshänder auf dem vierten Platz der Torschützenliste der Staffel Nord-Ost.

Im Hinspiel traf Dederding gegen den MTV Braunschweig zehnmal

Nun kommt der 23-Jährige erstmals seit seinem Wechsel nach Oranienburg in die Sporthalle Alte Waage zurück. Die Braunschweiger haben in ihrer Spielstätte am Samstag von 19.30 Uhr an Dederdings aktuellen Klub zu Gast. In der vergangenen Saison hatte Dederding mit dem HC noch in einer anderen Drittliga-Staffel als der MTV gespielt. Bereits in der Hinrunde dieser Spielzeit hatte es jedoch ein Wiedersehen gegeben, damals in Oranienburg. Und Dederding wurde seinem Ruf als bester Werfer seiner Mannschaft auch in diesem Spiel gerecht. Zehnmal war der Rückraumspieler erfolgreich, die deutliche Niederlage seines Teams konnte er aber trotzdem nicht verhindern. Der MTV gewann im Norden von Berlin mit 34:26.

Auch im Heimspiel wird Dederding für sein Ex-Team wahrscheinlich die größte Herausforderung darstellen. „Malte hat sich in Oranienburg gut entwickelt. Wir werden auf ihn wieder ein besonderes Augenmerk richten müssen“, sagt Mudrow. Aber die Oranienburger hätten noch einige gute Spieler mehr in ihren Reihen. „Wir können uns nicht nur auf Malte konzentrieren, sondern müssen als Mannschaft gut decken“, fordert der MTV-Coach.

Volker Mudrow klopfte bei seinem Ex-Spieler an

Die Qualitäten seines Ex-Spielers weiß er natürlich trotzdem zu schätzen. So hatte er bei Dederding angeklopft, ob dieser sich nach dieser Saison eine Rückkehr in die Heimat zum MTV vorstellen könnte. Doch Dederding entschied sich anders. Er wird in der kommenden Spielzeit offenbar für die Wölfe Würzburg auflaufen, die in der Drittliga-Staffel Süd auf dem fünften Tabellenplatz liegen, sich aber noch Hoffnungen auf Platz 2 und damit die Aufstiegsrunde zur 2. Liga machen können.

Der MTV hat das Ticket dafür bereits in der Tasche. Die Braunschweiger können vom zweiten Platz nicht mehr vertrieben werden. „Aber wir wollen Erster bleiben“, gibt Mudrow das Ziel für die verbliebenen fünf regulären Saisonspiele aus. Empor Rostock hat drei Punkte weniger auf dem Konto als der MTV. Eine Niederlage können sich die Braunschweiger also noch erlauben und würden dennoch als Tabellenführer die Saison beenden. Das ist aber kein Grund, es Oranienburg und Ex-Spieler Dederding einfach zu machen. Seit 21 Spielen sind die Braunschweiger ungeschlagen, und diese Serie darf aus ihrer Sicht gerne noch etwas weitergehen.