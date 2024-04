Madrid. Ein Superstar moderiert ein Event mit vielen Superstars: Andy Garcia wird durch die Verleihung der Laureus World Sports Awards führen.

Es ist ein großes Star-Aufgebot angekündigt, wenn am 22. April in Madrid die Laureus World Sports Awards vergeben werden. Lionel Messi, Erling Haaland, der Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis oder Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geben sich bei dem Empfang inklusive Preisverleihung die Klinke in die Hand.

Bei diesen illustren Namen ist es kaum verwunderlich, dass die Veranstalter auch in der Moderation auf einen großen Namen setzen. Im historischen Palacio de Cibeles in Madrid wird der Schauspieler Andy Garcia durch den Abend führen. Bekannt wurde er durch Rollen in den Film-Klassikern „Der Pate III“, „Die Unbestlichen“ oder „Ocean´s eleven“.

Garcia ist eng mit dem Sport verbunden. Bevor er als Schauspieler in Hollywood durchstartete, wollte er Profi-Sportler werden. Er spielte Basketball und Baseball und wurde dabei sogar von Mickey Rourke in Miami trainiert. Doch das Talent als Schauspieler setzte sich offenbar durch. „Sport hat in meinem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt“, sagt Garcia in einer Mitteilung von Laureus. „Sport hat eine spezielle Kraft, die die Laureus World Sports Awards nutzen und es ist mir eine große Freude und Ehre, die ganz besonderen Auszeichnungen in diesem Jahr in der wünderschönen Stadt Madrid zu verleihen.“

Für einen Award nominiert: Sebastien Haller. © AFP | THOMAS COEX

Vielleicht dann ja sogar an einen Spieler von Borussia Dortmund. Sebastien Haller ist einer von sechs Nominierten für den „Laureus World Comeback of the year Award“ - also für das größte Comeback des Jahres. Die Konkurrenz allerdings ist groß. Auch die Turnerin Simone Biles, die 2021 während der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund von mentalen Problemen zurücktrat, hatte 2023 ihr Comeback gegeben und bei der Turn-WM mächtig abgeräumt mit vier Goldmedaillen.

Egal wer am Ende in Madrid einen der begehrten Awards überreicht bekommt, „die Athleten sind wahre Helden“, sagt Garcia. „Sie begeistern uns mit scheinbar übermenschlichen Fähigkeiten“, so der Schauspieler.