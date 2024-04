Leverkusen. Adios „Neverkusen“: Spanische Medien schwärmen von Trainer Xabi Alonso nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Bayer Leverkusen.

„Xabi I.“, „König von Deutschland“, „Don Xabi“: Die Erfolge des Weltmeisters von 2010 haben auch in seiner Heimat Spanien für Aufruhr gesorgt. Die Presse überhäuft den Basken, der Bayer Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hat, mit Komplimenten und Huldigungen.

Marca: „Xabi I. von Deutschland. Bayer Leverkusen erobert den ersten Bundesligatitel seiner Geschichte. Borussia Dortmund hatte es nicht geschafft, die Tyrannei des FC Bayern zu beenden - Bayer Leverkusen schon. Adios ,Neverkusen‘, Hola ‚Meisterkusen‘. Ein Märchen, das mit der Ankunft von Fernando Carro 2018 begann. Xabi Alonso krönt sich zum König von Deutschland.“

As: „Xabi Alonso ist Meister! Ein Trainer, der den europäischen Fußball revolutioniert hat: Don Xabi Alonso Olano. Die Bundesliga hat einen neuen König. Bayer Leverkusen ist Meister, Xabi ist Meister, der Fußball ist Meister. Totale Party. Diese Meisterleistung wird für die Ewigkeit sein. Der Traum, der für Rinus Michels, Berti Vogts oder Jupp Heynckes unmöglich war, ist durch einen Spanier, der aus der Unerfahrenheit kam, wahr geworden.“

Sport: „Xabi Alonso regiert in der Bundesliga mit seinem Leverkusen. Die Legende von ,Neverkusen‘, der Mannschaft die nie gewann, ist aus und vorbei. Xabi Alonso trägt Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein. Xabi Alonso hat eine Mannschaft kreiert, die den Bayern direkt in die Augen schaut. In anderthalb Jahren wurden 119 Jahre Geschichte beerdigt.“

Bayer-Trainer Xabi Alonso hält eine Meisterschale aus Pappe schon in den Händen. Die echte wird der Spanier auch noch bekommen. © Jürgen Fromme /firo Sportphoto | Jürgen Fromme

El Mundo Deportivo: „Xabi Alonsos Bayer Leverkusen ist jetzt schon eine Legende. Leverkusen wird Meister mit absoluter Dominanz. Wirtz, der ,Magier von Pulheim‘, kam von der Bank und machte einen Hattrick. Leverkusen ist aber noch lange nicht fertig.“

El Pais: „Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen zu seinem ersten Bundesligatitel. Die deutsche Mannschaft beendet elf Jahre Hegemonie der Bayern. Die Bismarckstraße wurde am frühen Sonntagmorgen bereits in Xabi-Alonso-Allee umgetauft. Xabi Alonso ist der Nachfolger der Rebellen. Auf dem Weg zum Triple.“

