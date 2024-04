Leverkusen. Bayer Leverkusen steht dicht vor dem Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft. Es fehlt ein Sieg. Alles zum Spiel und den Feier-Planungen.

Die Bundesliga-Meisterschaft von Bayer Leverkusen wurde vorerst vertagt. Da der FC Bayern den 1. FC Köln besiegte (2:0), war der Titel „auf der Couch“ an diesem Wochenende nicht möglich. Dafür aber auf dem Platz: Bei einem Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr) ist der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. Ob das schon heute der Fall sein wird, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist hoch. Die vergangenen neun Bundesliga-Partien haben die Leverkusener allesamt gewonnen. Zudem plagen den Gegner aus Bremen große Verletzungssorgen. Trotz der herausragenden Saison und 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Bayern wollte der frühere Manager Rainer Calmund seinem langjährigen Klub noch nicht vorzeitig gratulieren. „Ich spreche erst von der Meisterschaft, wenn es rechnerisch perfekt ist. Vorher nicht“, betonte er im Vorfeld.

Auch am Sonntag möchte Bayer Leverkusen mit seinen Fans feiern - und zwar den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. © AFP | Ina Fassbender

Eine offizielle Meisterparty ist an diesem Wochenende allerdings noch nicht geplant. Läuft es für Bayer am Sonntag erfolgreich, wird natürlich trotzdem mächtig in Leverkusen gefeiert. Fahnen und Plakate schmücken in der Stadt seit Tagen die Hausfassaden, Straßen und Autos. Es ist alles angerichtet für die Krönung der Fabelsaison. „Die Vorfreude ist groß. Sie kann nicht größer sein. Wenn wir gewinnen, sind wir Meister“, sagte Trainer Xabi Alonso.

Leverkusen vor dem Titel: Noch keine offizielle Meisterparty geplant

Im Stadion werden Klub-Legenden wie Reiner Calmund oder Rudi Völler mitfiebern, insgesamt dürfen 30.210 Fans live dabei sein. Ein städtisch organisiertes Public Viewing oder einen großen Busempfang vor dem Spiel wird es aufgrund von Sicherheitsbedenken hingegen nicht geben - trotz des bevorstehenden „Wunders“, wie es Oberbürgermeister Uwe Richrath bezeichnete.

Leverkusen könnte drittfrüheste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte feiern

Macht Leverkusen bereits am Sonntag den Titel perfekt, wäre es eine der frühesten Meister-Entscheidungen in der Geschichte der Bundesliga. Mit dem FC Bayern gelang es nur zweimal einem Team, schon vor dem 29. Spieltag für klare Verhältnisse zu sorgen (27. Spieltag, 2013/14 und 28. Spieltag, 2012/13). Nun liegt es an den Leverkusenern, sich mit einem Sieg gegen Bremen sechs Spieltage vor dem Ende der Saison die Schale zu sichern.

Bayer Leverkusen: Meisterschaft und Rekord möglich

Nicht nur, dass die Meisterschaft am Sonntag klar gemacht werden kann, Bayer Leverkusen kann auch einen Rekord aufstellen: ie Werkself, inzwischen seit wettbewerbsübergreifend 42 Pflichtspielen ohne Niederlage, könnte mit einem Sieg oder einem Remis den Rekord der Pflichtspiele hintereinander ohne Niederlage in den großen fünf europäischen Ligen von Juventus Turin (43 Spiele von Mai 2011 bis Mai 2012) einstellen.