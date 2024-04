Braunschweig. Turner-Trainer Feer hadert mit der Chancenverwertung seines Teams in Lengede. Das Spiel von Eintrachts U23 in Helmstedt fällt aus.

Kurz nachdem Eintracht Braunschweigs A-Jugendfußballer ihr Spiel gegen den VfL Wolfsburg beendet hatten, betraten die Landesliga-Kicker der Blau-Gelben am Sonntag den Platz im Kennel. Ihr Ligaspiel bei Türk Gücü Helmstedt war nämlich kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Helmstedt abgesagt worden. Die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar absolvierte dafür eine Trainingseinheit.

Durch den Ausfall war die Partie von Freie Turner beim SV Lengede neben dem Derby zwischen Lehndorf und Vahdet die einzige mit Braunschweiger Beteiligung am Wochenende in der Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Willi Feer trat bereits am Samstag im Kreis Peine an, durchaus mit dem Vorhaben, ihren zuletzt guten Lauf fortzusetzen. Doch trotz 1:0-Führung erhielten die Turner einen Dämpfer. Lengede drehte das Spiel und fügte den Braunschweigern eine 1:2 (1:1)-Niederlage zu.

Freie Turner gehen schludrig mit Chancen um

„Wir haben sehr unglücklich verloren“, resümierte Feer, denn seine Elf habe die Gegentreffer zu sehr ungünstigen Zeitpunkten erhalten. Das 1:1 kassierten die Turner kurz vor der Pause, das 2:1 erzielte Lengede wenige Minuten vor dem Schlusspfiff. Doch das war nicht alles. Die Braunschweiger gingen dazu schludrig mit ihren Torchancen um. „Wir dürfen so ein Spiel auf keinen Fall verlieren. Wenn wir es nicht gewinnen, müssen wir mindestens unentschieden spielen“, ärgerte sich Feer.

Sein Team hatte gut begonnen und sich bereits nach wenigen Minuten die ersten guten Möglichkeiten erspielt. Innerhalb von 120 Sekunden hatte Maximilian Moslener zweimal das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß. Einmal scheiterte er mit einem Kopfball aus fünf Metern an Lengedes Torwart, kurz danach wurde sein Schuss von einem Verteidiger auf der Linie geklärt. Es blieben nicht die einzigen guten Chancen der Turner in der ersten Hälfte. Doch es traf für sie nur Noah Berkhan (12. Minute). Er hatte den Ball nach einer Ecke perfekt getroffen und aus 20 Metern im Netz versenkt.

Umstrittener Elfmeter kurz vor Schluss

Anschließend bestimmten die Gäste auch weiterhin das Spiel, hätten durch Timon Hallmann oder Marvin Oktay erhöhen können. „Doch aus dem Nichts erzielt Lengede das 1:1“, berichtete Feer. Bei Kontern wären die Hausherren zwar zweimal gefährlich gewesen und hatten Turner-Torwart Timo Keul geprüft, „aber ansonsten haben wir die erste Hälfte dominiert“, so Feer. Das 1:1 durch Eren Kocak (42.) war daher aus seiner Sicht sehr ärgerlich.

Doch in der zweiten Hälfte kam es noch dicker. Wieder hatten die Turner mehr vom Spiel, wieder besaßen sie gute Chance. Doch es traf nur Lengede, und das auch noch durch einen umstrittenen Elfmeter. „Selbst die Lengeder haben gesagt, dass das kein Foul war“, sagte Feer zum Einsatz von Jan Wiegleb. Doch der Unparteiische entschied anders. Feer musste aber auch zugeben, dass seine Mannschaft zuvor mit einer Schiedsrichterentscheidung Glück gehabt hatte. So ging Manuel Gerlof unglücklich in einen Zweikampf als letzter Mann - Rot wäre möglich gewesen. Das ändert nichts am Ärger über den Elfmeter, den Justin Folchmann zum 2:1 (82.) für Lengede nutze.