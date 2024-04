Braunschweig. Weil Altenholz verliert, bedeutet das 36:26 an der Ostsee die sichere Teilnahme an der Aufstiegsrunde für die Drittliga-Handballer.

Die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga war für die Mannschaft des MTV Braunschweig bei dem großen Vorsprung, den sie auf Platz 3 bereits vor diesem Spieltag hatte, eigentlich sowieso nur noch Formsache. Doch seit Samstagabend ist die Teilnahme des Drittligisten am Kräftemessen der besten Teams aller vier Staffeln fix. Weil Konkurrent Altenholz verlor, bedeutete das 36:26 (17:11) bei HSV Insel Usedom die sichere Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Füchse Berlin II und SC Magdeburg können die Braunschweiger theoretisch noch abfangen, aber als Reserveteams dürfen sie nicht aufsteigen und können dem MTV damit den Platz nicht wegnehmen.

MTV-Trainer Volker Mudrow: Eine tolle Sache

Davon unabhängig sind die Braunschweiger bei elf beziehungsweise 12 Punkte Vorsprung auf diese beiden Teams in den sechs verbleibenden regulären Saisonspielen auch von diesen praktisch kaum noch einzuholen. Das mindestens der zweite Tabellenplatz fest abgesichert wird, ist daher auch nur noch eine Frage der Zeit. MTV-Trainer Volker Mudrow kann also zu Recht sehr stolz auf seine Spieler sein, dass sie bereits zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison für Klarheit sorgen. „Es ist eine tolle Sache, dass wir die Aufstiegsrunde vorzeitig geschafft haben. Wir spielen eine starke Saison und können bisher sehr mit uns zufrieden sein“, freut sich der Coach.

Ende Mai/Anfang Juni wird seine Mannschaft in Hin- und Rückspiel zunächst entweder gegen den Ersten oder den Zweiten der Staffel Nord-West antreten. Das hängt davon ab, ob die Braunschweiger sich von Verfolger Empor Rostock noch vom ersten Tabellenplatz ihrer Staffel verdrängen lassen. Als erster Gegner in der Aufstiegsrunde stehen Eintracht Hildesheim und TV Emsdetten zur Auswahl, die sich einen engen Kampf um Platz 1 in der Staffel Nord-West liefern. Setzt sich der MTV gegen einen der beiden in der ersten Runde durch, wartet ein Gegner aus dem Süden oder Südwesten als letztes Hindernis auf dem Weg in die 2. Liga.

Auf Usedom führt der MTV schnell souverän

Bis es so weit ist, sind aber noch ein paar Spiele in der regulären Drittliga-Saison für den MTV zu absolvieren. Die wollen die Braunschweiger ähnlich souverän wie die Pflichtaufgabe am Samstag gegen den Tabellenletzten Usedom angehen. Beim Schlusslicht stand der Sieg der Mudrow-Sieben eigentlich nie ernsthaft zur Diskussion. „Wir haben gleich von Anfang an souverän geführt, lagen schnell mit 7:3 vorne“, berichtete der Coach. Bis zur Halbzeit hatte sich seine Mannschaft einen Sechs-Tore-Vorsprung herausgespielt. „Vielleicht haben wir es sogar verpasst, noch klarer zu führen“, haderte Mudrow etwas mit der Chancenverwertung.

Er wollte bei dem Spiel seines Teams aber auch nicht mit Macht nach einem Haar in der Suppe suchen. „Wir haben eine gute Einstellung gezeigt und waren von Anfang an da“, lobte der Trainer seine Schützlinge, die schnell die lange Anfahrt zum Auswärtsspiel abschütteln konnten. Vor allem Tim Otto führte die Braunschweiger mit einer guten Leistung in der Abwehr sowie im Angriff an. Bester Werfer des MTV war Linksaußen Bela Pieles mit acht Toren. Mit Marek Siggelkow (fünf Treffer) konnte aber auch einer der vielen jungen Braunschweiger auf sich aufmerksam machen.

Trainer fordert weiter volle Konzentration

So konzentriert möchte Mudrow seine Mannschaft auch in den nächsten Wochen sehen, obwohl ihr die Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen ist. „Wir wollen genauso weitermachen, und jedes Spiel angehen, als ob noch nichts klar wäre“, sagt Mudrow. Zumal das Erreichen der Staffelmeisterschaft vor Empor Rostock eine weitere runde Sache für den MTV in einer starken Saison wäre. Die wird für die Braunschweiger nach dem klaren Sieg in Usedom sicher auch nach den regulären Ligapartien weitergehen. Die nächsten Tage sollen die Termine der Aufstiegsrunde, für die insgesamt neun Teams die nötigen Unterlagen eingereicht haben, bekanntgegeben werden.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann - Mühlenbruch (1), Kanning (3), Mudrow (3), Friedhoff (2), Otto (6), Bausch, Tzoufras (3), Krause (3), Wolters (2), Siggelkow (5), Pieles (8).