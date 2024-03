Bremen. Das sind unsere Noten für die VfL-Profis beim 2:0 gegen Werder Bremen. Lacroix macht sich mit Platzverweis seine gute Bewertung kaputt.

Es war ein erfolgreicher Pflichtspielauftakt für Ralph Hasenhüttl als Trainer des VfL Wolfsburg. Doch die Leistung seiner Mannschaft beim 2:0 in Bremen ließ auch noch Luft nach oben. Hier sind unsere Noten für die VfL-Profis.

Pavao Pervan: Reagierte in der ersten Hälfte einmal richtig stark und verhinderte so einen Rückstand seines Teams. Note: 2

Maxence Lacroix: Bis zum Platzverweis zeigte der Franzose ein starkes Spiel, brachte den VfL in Führung. Doch durch die Rote Karte machte sich der Innenverteidiger eine gute Bewertung kaputt. Note: 4

Sebastiaan Bornauw: Hatte Glück, dass ein Stellungsfehler von ihm in der ersten Hälfte nicht mit einem Gegentor bestraft wurde. Note: 4

Cedric Zesiger: Als linker Innenverteidiger in der Dreierkette mit einer soliden Leistung. Traf in der ersten Hälfte per Kopfball die Latte. Note: 3

Joakim Maehle: Defensiv sicher, offensiv mit einigen Akzenten. Der Däne knüpft unter Hasenhüttl an seine gute Leistungen unter dessen Vorgänger Kovac an. Note: 2,5

Maximilian Arnold: Leitete mit einem langen Pass Bremens Platzverweis ein. Darüber hinaus mit vielen Ballkontakten und guten Standards. Note: 2,5

Yannick Gerhardt: Nicht so präsent wie Arnold, aber oft mit Vorstößen nach vorne und einer guten Kopfballchance. Note: 3

Kevin Paredes: War in der Anfangphase auf links sehr aktiv. Baute leistungsmäßig aber recht schnell ab. Note: 4

Ridle Baku: Als offensiver Rechtsaußen mit einem ordentlichen Leistung, es fehlten aber die richtig guten Szenen. Note: 3,5

Kevin Behrens: Holte den Platzverweis für Bremens Jung heraus. Ansonsten mit wenig Durchschlagskraft. Note: 4

Amin Sarr: Bekam zum ersten Mal in der Bundesliga die Chance von Anfang an. Bemüht, mehr nicht. Note: 4,5

Lovro Majer: Kam in der 60. Minute für Baku. Vergab erst schwach im Eins-gegen-Eines die Vorentscheidung, nutzte dann aber seine zweite Großchance mit einem gefühlvollen Heber. Note: 2,5

Kilian Fischer: Kam für Behrens (82.) und sollte die Defensive verstärken. ohne Note

Jonas Wind: Kam für Sarr (83.) und sorgte gleich für neuen Offensivschwung. ohne Note

Aster Vranckx: Kam für Gerhardt (83.) und stabilisierte das Mittelfeld. ohne Note