Essen. Ex-Profi Stefan Effenberg geht mit dem FC Bayern nach dem verlorenen Leverkusen-Duell hart ins Gericht – und erwartet eine Reaktion gegen Lazio.

Drei Tage hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München Zeit, um sich zu schütteln. Nach der heftigen 0:3-Niederlage am Samstag bei Tabellenführer Bayer Leverkusen muss das Team von Thomas Tuchel nun den Schalter von Liga-Frust auf Champions-League-Motivation umlegen. An diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) sind die Münchener im Achtelfinal-Hinspiel zu Gast beim italienischen Topklub Lazio Rom, der in der Serie A jedoch ins Schlingern geraten ist. Stefan Effenberg wird wie schon am Samstag genau hinschauen. Als ehemaliger Bayern-Profi und derzeitiger TV-Experte für Sport1 weiß er nur zu gut, welche Gefahr von angeschlagenen Bayern ausgeht – und warum man sich keine Sorgen machen muss.