Leverkusen. Nach dem Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal ist Bayer Leverkusen auch bereit für das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern.

Mit einer großen blauen Tasche in der Hand trabte Jeremie Frimpong langsam dem Ausgang der BayArena entgegen, als er doch noch einen Stopp einlegte. Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro verspürte nach dem atemberaubenden Pokalduell gegen den VfB Stuttgart den starken Drang, noch ein paar Sätze mit dem kleinen Außenverteidiger zu wechseln. Dankbar für die kurze Unterbrechung, stellte Frimpong sein schweres Gepäck also für einen Moment ab und verabschiedete sich nach einer kurzen Plauderei mit Carro mit der klar und deutlich vernehmbaren Botschaft: „We have a perfect week.“