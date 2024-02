Saarbrücken. Der Rasen im Ludwigspark steht unter Wasser. Das Viertelfinal-Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach wird verschoben.

Der Dauerregen hat in Saarbrücken die Absage des DFB-Pokalspiels gegen Borussia Mönchengladbach zur Folge. Lange vor dem geplanten Anpfiff der Viertelfinal-Partie (20.45 Uhr) hatten fleißige Helfer damit begonnen, die großen Pfützen auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion zu beseitigen. Das funktionierte kaum, im Gegenteil: Die Platzverhältnisse wurden sogar schlechter, weil der Regen andauerte. Seine Entscheidung, die Partie nicht anzupfeifen, traf Schiedsrichter Florian Badstübner aus Rostock nach dem Warmmachen der Mannschaften.

Zuletzt war im vergangenen Oktober das Drittliga-Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden beim Stand von 0:0 zur Halbzeitpause abgebrochen worden. Wegen der starken Regenfälle stand der Rasen im Ludwigsparkstadion unter Wasser. So war es in der ersten Hälfte zu einigen kuriosen Szenen gekommen, die nur wenig mit Fußball zu tun hatten. Das Pokalspiel der zweiten Runde gegen den FC Bayern drei Tage später stand deshalb lange auf der Kippe. Die Partie fand letztlich statt, Saarbrücken warf den Rekordmeister und Rekordpokalsieger sensationell durch ein 2:1 aus dem Wettbewerb.

FCS-Pressesprecher: „Gladbach muss damit umgehen können“

Seit Stunden wurde nun am Mittwoch versucht, das Wasser mit Laubbläsern auf dem Rasen zu verteilen. Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hatte bereits auf der Pressekonferenz am Dienstag gesagt, dass sich seine Mannschaft auf schwierige Platzverhältnisse in Saarbrücken einstellen müsse. Eine funktionierende Drainage ist im Ludwigspark nicht vorhanden. „Die Frage ist, ob es nicht für die Spieler auch gefährlich ist“, sagte Seoane nun unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff. „Ich überlasse die Entscheidung dem Schiedsrichter.“ Badstübner entschied sich letztlich gegen eine Austragung.

18.500 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich im restlos ausverkauften Ludwigspark bereits versammelt, als der Stadionsprecher Christoph Tautz sie über die Absage informierte. Der FCS wollte antreten, Saarbrückens Pressesprecher Peter Müller stichelte: „Gladbach wollte nicht spielen. Das ist ein Bundesligist. Die müssen damit umgehen können.“ Die Saarbrücker Spieler feierten noch minutenlang mit ihren Fans ehe sie in die Kabine gingen. Ein Nachholtermin soll laut DFB schnellstmöglich bekanntgegeben werden.