Las Vegas. Las Vegas bekämpft seinen Ruf als Sündenpfuhl mit großen Sportevents wie dem Super Bowl. Moralische Bedenken sind nicht der Antrieb.

Anfang des Jahrtausends befand sich Las Vegas in einer Sinnkrise. Die Stadt wollte sich von den Lastern Glücksspiel, Kriminalität und Sex lossagen, familienfreundlicher werden. Ob es eine gute Idee war, sei mal dahingestellt, aber ein zum Super Bowl 2003 platzierter Werbespot sollte den Wendepunkt markieren: Eine Frau im blauen Seidentop und auf Stöckelschuhen steigt in eine Limousine ein, flirtet mit dem Fahrer, streicht ihm durch die Haare, bevor sie im Auto verschwindet. Am Flughafen angekommen, steigt zur Verwunderung des Fahrers eine Frau im Business-Outfit und mit einem Handy am Ohr aus dem Fahrzeug. Der Spot endete spitzfindig mit den Worten „Was hier passiert, bleibt hier“ – und wurde nie während des Super Bowls gezeigt.