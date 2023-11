Belgrad. Leipzig kann in Belgrad das Achtelfinale der Champions League erreichen. Trainer Marco Rose warnt allerdings vor der Atmosphäre im Stadion.

RB Leipzig muss im Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad ohne Nationalspieler Timo Werner antreten. Der Stürmer trat die Reise zum 13-maligen serbischen Meister wegen eines Infekts nicht mit an. "Er ist so krank, dass er nicht spielfähig ist", sagte Trainer Marco Rose. Zudem ist der Einsatz von Yussuf Poulsen unklar. Der Däne trainierte mit Adduktorenproblemen am Montag nur individuell. Die Sachsen reisten mit zwei Niederlagen nacheinander nach Serbien, besiegten Belgrad allerdings im Hinspiel 3:1.