Formel 1 in Monaco: Verstappen holt Pole Position

Sa., 27.05.2023, 20.24 Uhr

Max Verstappen hat auch seine vermeintlich schwierigste Aufgabe des Jahres gelöst und die Pole Position für den Grand Prix in Monaco erobert. Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull drehte im Qualifying am Samstag die schnellste Runde. Auf den Startplätzen zwei und drei stehen am Sonntag ein Routinier und eine Überraschung.

