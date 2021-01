TNB teilt Winterligen teilweise neu ein

Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen hat die Überarbeitung der Staffeln der Wintersaison 2020/21 abgeschlossen. Aufgrund der unklaren Lage und der allgemeinen Corona-Situation hatten Mannschaften bis in den Dezember die Möglichkeit, sich ohne Strafkosten vom Spielbetrieb abzumelden.

Ziel der Einteilung war, in allen Spielklassen Staffeln mit mindestens vier Mannschaften zu bilden, wenn genügend Mannschaften vorhanden waren. Staffeln mit mindestens vier Teams sollten möglichst nicht verändert werden. Bei Staffeln mit drei Mannschaften wurde, wenn es geografisch möglich und sinnvoll war, eine Mannschaft hinzugefügt. In Staffeln, in denen nur noch zwei Mannschaften verblieben sind, finden, wenn keine Möglichkeit bestand, eine Mannschaft hinzuzufügen, nun Hin- und Rückspiel statt. Grundsätzlich wurde keine spielklassenübergreifende Zusammenlegung von Mannschaften vorgenommen, erklärt Stephan Wentler, Koordinator Punktspielbetrieb im TNB.

Wann zum normalen Spielmodus zurückgekehrt werden kann, ist weiter unklar

Eine Besonderheit hat sich bei der Einteilung bei Staffeln ergeben, in denen bereits im November oder Dezember Spiele ausgetragen wurden. Hier konnten keine Teams anderen Staffeln zugeordnet werden, die Ergebnisse behalten ihre Gültigkeit und zählen auch für die LK-Wertung. Wann im Verband angesichts der verlängerten Lockdown-Maßnahmen im normalen Modus gespielt werden kann, ist noch offen.

Unabhängig von der Wintersaison ist beim TNB bereits die Mannschaftsmeldung für die Sommersaison 2021 freigeschaltet. Der Meldezeitraum läuft bis zum 5. Februar. Grundsätzlich müssen alle Mannschaften, die im Sommer 2020 am Spielbetrieb teilgenommen haben, bei einer weiteren Teilnahme erneut gemeldet werden – eine automatische Meldung erfolgt nicht. Ebenso erfolgt keine automatische Abmeldung, sollte ein Team nicht weiter im Spielbetrieb teilnehmen.

Alle Infos zur Mannschaftsmeldung unter www.tnb-tennis.de.