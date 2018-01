Michaels-Beerbaum startet wieder in Florida in die Saison

Thedinghausen Die Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum startet erneut mit einem längeren US-Aufenthalt in die neue Saison. Die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin aus Thedinghausen reitet die kommenden drei Monate bei einer Turnierserie in Wellington. Auch ihr Ehemann Markus Beerbaum startet wie in den Vorjahren in Florida, während die meisten deutschen Kollegen bei Hallen-Veranstaltungen in Europa reiten.