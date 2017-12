Ulreich: Das ist komisch

Jupp Heynckes hat eine besondere menschliche Ader. Und darum soll natürlich am Samstag, 15.30 Uhr, wieder Sven Ulreich im Tor des FC Bayern München stehen, wenn der Herbstmeister beim VfB Stuttgart die letzte Hinrunden-Prüfung in der Fußball-Bundesliga erfolgreich bewältigen will. ...