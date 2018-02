Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Poetry-Slam-Meister Patrick Salmen in der Brunsviga in Braunschweig.

Gewinnspiel: Slam-Poet in der Brunsviga Patrick Salmen

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Poetry-Slam-Meister Patrick Salmen am Dienstag, 10. April, 20 Uhr in der Brunsviga in Braunschweig. Sein Programm „Treffen sich zwei Träume. Beide platzen.“ beschreibt ein Lebensgefühl irgendwo zwischen Romantik und Menschenhass.

Rufen Sie Samstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.