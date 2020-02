Japans Städte: Vielfältig und überfordernd

Alles wackelt: Wände, der Boden, Möbel, alles ist in Bewegung, schwankt als befänden wir uns auf einem Schiff bei leichtem Seegang. Nur liegen wir gerade im Bett, es ist kurz nach 2 Uhr in unserer letzten Nacht in Japan. Und in dieser Nacht machen wir eine seltene, beängstigend Erfahrung, die...