Ein Bild aus 2007: Ein Bild des vermissten britischen Mädchens Madeleine McCann, das aus dem Strandort Praia da Luz in der Algarve verschwunden ist, wird im Schrein von Fatima hochgehalten. Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine „Maddie“ McCann aus einer Hotelanlage an der Algarve. Seitdem wird nach ihr gefahndet. Sie würde am kommenden Sonntag 21 Jahre alt werden –vorausgesetzt, sie lebt noch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian B. wegen des Anfangsverdachts des Mordes. © DPA Images | Steven Governo