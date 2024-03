Friesoythe. Kurioser Diebstahl im Kreis Cloppenburg: Ein 37-Jähriger greift sich einen Kaktus, eine Schaufel und eine Gießkanne – und läuft zu einem Kreisel.

Der Versuch, mit einem gestohlenen Kaktus einen Kreisverkehr zu verschönern, hat für einen Mann im Landkreis Cloppenburg mit einer Strafanzeige und einem Hausverbot in einem Baumarkt geendet. Der 37-Jährige habe bereits am Dienstagmorgen in der Gartenabteilung des Marktes in Friesoythe nicht nur den Kaktus, sondern auch eine kleine Schaufel und eine Gießkanne an sich genommen und sei ohne zu bezahlen zu dem benachbarten Kreisverkehr gegangen, hieß es in der Mitteilung der Polizei vom Mittwoch.

Der Filialleiter des Baumarktes sei dem Mann gefolgt und habe ihn dabei beobachtet, wie er den Kaktus in der Grünanlage des Kreisverkehrs eingepflanzt habe.

Der Baumarktleiter eilte zur nahe gelegenen Polizeidienststelle, um den Diebstahl zu melden. Zwei Polizisten gingen daraufhin zum Verkehrskreisel und sprachen den 37-Jährigen an. Bei diesem habe es sich um einen Mann ohne festen Wohnsitz mit einem ausländischen Reisepass gehandelt. Wegen der fehlenden Sprachkenntnisse sei das Gespräch mit ihm sehr schwierig gewesen, hieß es seitens der Polizei.

Am Ende fanden die Beamten heraus, dass der 37-Jährige mit dem Kaktus den Kreisverkehr verschönern und im Anschluss Gießkanne und Schaufel wieder zurück in den Baumarkt bringen wollte. Auf den Hinweis, dass er die Dinge nicht bezahlt hatte, habe er den Kaktus wieder ausgegraben und ihn zusammen mit den anderen gestohlenen Sachen wieder in den Baumarkt gebracht, hieß es. Dort wurde ihm Hausverbot erteilt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Senior überholt E-Scooter und fährt anschließend gegen Verkehrsschild

Ein 76 Jahre alter Radfahrer hat einen E-Scooter-Fahrer auf einem Radweg in Lüneburg überholt und ist anschließend gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der Mann stürzte am Mittwochmittag daraufhin und erlitt schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben eines Polizeisprechers trug der Senior keinen Fahrradhelm. Ermittlungen zum weiteren Unfallhergang laufen.

