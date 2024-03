Das zweite Gleis der Bahnstrecke „Weddeler Schleife“ ist jetzt auch offiziell in Betrieb. Beim feierlichen Akt am Montagmittag bei Lehre drückten (von links) Detlef Tanke, Verbandsvorsitzender des Regionalverbandes, Michael Theurer (FDP), Bahnbeauftragter der Bundesregierung und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber sowie Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) auf den Startknopf. © FMN | Bernward Comes