Die Kreuzotter verirrt sich zwar nicht in die Harzer Berge, aber in Harzrandgebieten lebt sie durchaus - in lichten Mischwäldern, die Heide oder Blaubeeren als Bodendecker aufweisen. Hier kann sie sich gut verstecken. Kreuzottern sind tagaktiv. Nur wenn es sehr heiß ist, verlegt sie ihre Aktivitäten in den Abend. Ihr Gift ist dreimal so giftig wie das der Klapperschlange. Aber: Sie hat nur einen Vorrat von 11 bis 18 Milligramm Gift, für den Menschen lebensgefährlich ist erst eine vielfach größere Menge. Dennoch - wer von einer Kreuzotter gebissen wird, merkt das natürlich: Die Bissstelle schwillt an, schmerzt, seltener kann Übelkeit hinzukommen oder Bauchschmerzen. Die Bissstelle sollte ruhiggestellt werden und das Bissopfer sollte so schnell wie möglich ein Krankenhaus aufsuchen. Wer eine Kreuzotter sieht, sollte Abstand halten und ruhig an ihr vorbeigehen. © FMN | Sabine Hendel privat