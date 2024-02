Braunschweig. Nach Tag 1 im Prozess gegen Hauptverdächtigen im Fall Maddie: Anwalt erklärt Hintergründe zur Ablehnung einer Liebenburger Schöffin.

Christian B. ist der Hauptverdächtige der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall Madeleine „Maddie“ McCann. Das Schicksal des Kindes bewegt seit 2007 die Menschen in aller Welt. Vor Gericht muss sich B. aktuell unter anderem wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen verantworten. Das internationale Medieninteresse an dem Prozess in Braunschweig ist enorm. Doch statt über die angeklagten Taten wurde nach Tag 1 über die Selbstjustiz-Aufrufe einer Schöffin debattiert. Die Frau hat sich wohl damit selbst – und das am ersten Tag ihres Ehrenamts – aus dem Verfahren herauskatapultiert.