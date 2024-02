Braunschweig. Die Geschäftsführer Birte Renneberg und Sven Streiff haben 5000 Euro aus der Adventslotterie an die Braunschweiger Zeitung übergeben.

Zu Weihnachten etwas Gutes tun, das ist auch den Mitarbeitenden der Streiff-Gruppe wichtig. Mit den Erlösen aus einer digitalen Adventslotterie unterstützen sie auch in diesem Jahr das „Goldene Herz“, die Spendenaktion unserer Zeitung.

5000 Euro für den guten Zweck

5000 Euro sind dabei zusammengekommen und die Geschäftsführer Birte Renneberg und Sven Streiff übergaben den symbolischen Scheck an Projektredakteurin Ida Wittenberg. Streiff betonte: „Alle Standorte unseres Unternehmens beteiligen sich an der Advents-Aktion. Das Goldene Herz passt daher einfach gut in die Zeit und es ist uns allen wichtig, dass wir nachverfolgen können, wo das Geld am Ende wirklich helfen kann.“