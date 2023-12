Lebenstedt. An der Neuen Mühlenstraße bietet der freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe ein offenes Haus zur Begegnung der Kulturen.

Bewegung ist mehr als Bewegung. Sie kann zum Instrument zur Vermittlung von Werten und Bildung werden. Seit 2015 gibt es im Suthwiesenviertel in Lebenstedt die Jumpers Salzgitter. Sie sind Teil der Kinderhilfswerk Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH. Es geht um Wertschätzung, um Teilhabe und Bildung, und das auf allen Ebenen, die junge Menschen erreichen. Im Idealfall erreichen die Jumpers aus Salzgitter die Familien der Kinder, die zu ihnen in die Räume am Neuen Mühlenweg 7 kommen. Ein offenes Angebot eines freien Trägers ist das, eines, das sich an christlichen Werten orientiert. Das betonen Claudia und Markus Gruner auch, aber: Es sind Grundwerte des menschlichen Miteinanders, die sie dort im Hauseingang Nummer 7 leben und zelebrieren. Ihr neues Projekt nennt sich „Sport und Wort“. Bildung und Werte durch Bewegung. Junge Leute abholen, wo ihre Emotionen nicht mehr mitkommen wollen. Ein anspruchsvolles Programm, aber Claudia und Markus Gruner, Erzieherin und Projektleiter, sind gut aufgestellt. Doch dieser sichere Stand braucht einen finanziellen Rahmen.