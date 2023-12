Peine. Mit Projekten wie dem Mini-Sportabzeichen und „Toben mit Papa“ bringt der Kreissportbund Peine e. V. Kindern Bewegungsfreude nahe.

In der Sportwelt des Landkreises Peine spielt der Kreissportbund Peine e.V. (KSB) eine Schlüsselrolle. Als gemeinnütziger Dachverband umfasst er 178 Sportvereine mit einer beeindruckenden Mitgliederzahl von rund 45.000, was 37% der Gesamtbevölkerung des Landkreises Peine entspricht. Als dynamische Schnittstelle im Sportsektor bietet der KSB umfassende Beratung, Information und Vermittlung, wobei besonders Aktionen für Kinder im Fokus stehen, was durch zahlreiche ins Leben gerufene Projekte bezeugt wird.

Hoppel und Bürste in Aktion

„Reicht der Raum im Artikel für all unsere Projekte?“, scherzt Ralf Werner, erster Vereinsvorsitzender, als er über die Vielfalt der Initiativen des Vereins spricht. Ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt, ist „Hoppel und Bürste“ – ein speziell konzipiertes Mini-Sportabzeichen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Unter der Leitung von Petra Wolters und Rolf-Bernd Meyer, den Übungsleitern des Projekts, macht dieses Angebot in Kindergärten, Grundschulen, Familienzentren und inklusiven Einrichtungen des Landkreises Station. Ziel ist es, Kindern die Begeisterung für Bewegung und körperliche Aktivität spielerisch nahezubringen.

Im Herzen des Projekts stehen zwei charmante Handpuppen, die gleichzeitig die Namensgeber sind: ein lebhafter Hase namens Hoppel und ein kluger Igel mit dem Namen Bürste. Die beiden leiten die Kinder durch eine erzählte Fantasiegeschichte, in der sie über imaginäre reißende Flüsse balancieren, spielerisch Berge hinabrollen und sich mutig durch lange Tunnel bewegen.

„Manche Kinder haben Ängste oder Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Rückwärtslaufen oder Balancieren“, erklärt Übungsleiterin Wolters. Indem die Ängste in eine unterhaltsame Geschichte eingebettet werden, gelinge es, diese spielerisch abzubauen. Das erfolgreiche Konzept wird jährlich in etwa 35 Einrichtungen umgesetzt und stößt dort auf begeisterte Resonanz.

Toben mit Papa und Schwimmspaß

Ein weiteres Highlight ist die Aktion „Toben mit Papa“. Jeden Samstag haben Väter die Gelegenheit, zwei Stunden intensiv mit ihren Kindern zu spielen und zu toben. Letztes Jahr wurde zudem das Mini-Schwimmabzeichen, eine weitere innovative Initiative, eingeführt. „Unser Fokus liegt auf einer kindgerechten und spielerischen Einführung ins Wasser“, erläutert Petra Ernst, Serviceassistentin für Bewegung beim KSB. Das Konzept zielt darauf ab, Kindern das Element Wasser näherzubringen.

Digitales Bewegungserlebnis

Vor zwei Jahren startete der KSB zudem mit der „sportstation2“, einer digitalen Bewegungsplattform. Petra Ernst beschreibt sie mit einem Schmunzeln als „PlayStation für draußen“. Kinder und Jugendliche können auf dieser interaktiven Station verschiedene Level durchspielen und Belohnungspunkte sammeln.

Zugängliche Sportinitiativen für Kinder

Die Initiativen des KSB zeichnen sich durch ihre niederschwellige Zugänglichkeit und ihre Kostenfreiheit aus. Das primäre Ziel liegt darin, bei Kindern eine Begeisterung für Bewegung zu wecken. „Bei Freude und Spaß bleibt die Anstrengung für Kinder oft unbemerkt“, erklärt Ralf Klemm, Sportreferent des KSB. Er betont die Wichtigkeit der Bewegungsförderung schon im Kindesalter, da sonst gesellschaftliche Gesundheitsprobleme drohen. Petra Ernst ergänzt mit dem Sprichwort „Wer rastet, der rostet“, worauf Klemm schlagfertig erwidert: „Und wer rostet, der kostet.“

Finanzierung und Zukunftsvisionen

Die Finanzierung des KSB erfolgt zum Teil durch Projektgelder des Landessportbundes, des Landkreises Peine und durch Sponsoren. Um die erfolgreichen und wertvollen Projekte fortzuführen und weiterzuentwickeln, sind auch für das kommende Jahr finanzielle Mittel erforderlich.