Schöningen. Der MTV Schöningen plant die vierte Auflage ihres Sozialprojekts „Ein Tennis-Herz für Kinder“. Kinder können kostenlos Tennis spielen.

In der Tennisabteilung des MTV Schöningen schlagen die Herzen für Kinder. Im kommenden Jahr soll die vierte Auflage des Sozialprojekts „Ein Tennis-Herz für Kinder“ laufen. Im Rahmen dieser Aktion dürfen kleine sozial benachteiligte Leute ein Jahr lang kostenlos Tennis spielen, mit allem, was dazu gehört, Trainer, Schläger, und so weiter. Finanziert wird die Aktion über Spenden und Sponsoren.