Unwetter in Braunschweig: Mit der 112 war‘s schnell vorbei

Die schlimme Stunde, sehr viele Menschen erinnern sich daran, war die zwischen 19 und 20 Uhr. Die Rede ist, na klar, vom 22. Juni, dem Drama-Donnerstag. Unwetter in Braunschweig. Tief „Lambert“ gab es uns so richtig. Drei große Gewitterzellen zogen über die Stadt. Starkregen, Überflutungen, ein ziemlicher Wahnsinn. „Einmalig in der jüngeren Geschichte“, wie Feuerwehr-Fachbereichsleiter Torge Malchau am Tag danach bilanzierte. Notrufe über Notrufe gingen ein – oder eben auch nicht mehr ein. Doch für Sebastian Damm war der kritischste Moment am Abend des 22. Juni etwa kurz vor zehn. „Da liefen schon Hunderte von Einsätzen, es ging immer weiter. Und ich dachte kurz: Oh je, wie sollen wir das schaffen?“

Knapp zwei Wochen später weiß man: Sie schafften es. Welch eine Anstrengung! Während sonst bei Starkregen gut zweihundert Kräfte im Einsatz sind, waren diesmal an die tausend, wobei etwa dreihundert aus benachbarten Landkreisen hinzugezogen wurden. Für viele war es hart in vielerlei Hinsicht. Diverse Geschichten aus vollgelaufenen Kellern sind schon erzählt worden, andere dürften noch folgen. Doch hier soll es nicht in erster Linie um Schäden geplagter Bürgerinnen und Bürgern und die Pump-Maloche von Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren, THW und anderen gehen. Sondern um den Notruf an sich. Wie lief das am 22. Juni? Wie war das, als die Leute, die die 112 (oder 19 222) wählten, nicht mehr durchkamen? Und wie läuft das normalerweise in so einer Leitstelle? Was ist überhaupt eine „Integrierte Regionalleitstelle“?

Sebastian Damm leitet die Leitstelle und bilanziert den Unwetter-Abend. Foto: Likus, Harald

Knapp zwei Wochen danach: Sebastian Damm gießt Stilles Wasser ein. Ausgerechnet! Aber Wasserwitze spart man sich, das Thema ist ernst. Wir sitzen in einem Büro unterhalb der schmucken, erst zwei Jahre alten Leitstelle in der Braunschweiger Feuerwehrstraße (Nördliches Ringgebiet, Nähe Heizkraftwerk-Mitte bzw. Tunica-Halle). Später dürfen wir auch den nachmittäglichen Normalbetrieb noch etwas beschnuppern, sogar einen demonstrativen Test-Anruf wird es geben. Doch erstmal müssen ein paar Dinge erklärt werden. Branddirektor Damm ist seit sechs Jahren Leiter der Technischen Einsatzleitung und insofern dafür sehr geeignet. 1983 wurde er in Nordhessen geboren. An der TU Braunschweig hat er Fahrzeugtechnik studiert. Glücklicherweise, sagt er, war es ihm vergönnt, in der Stadt seines Studiums auch beruflich durchzustarten – in der Berufsfeuerwehr. Nun sitzt Damm, blaue Augen, stachelige Haare, markante Koteletten, am Tisch und erklärt.

Mit Peine und mit Wolfenbüttel

„Integriert“ bedeutet, dass in der Leitstelle alles zusammenläuft. Sowohl Feuerwehreinsätze als auch der Rettungsdienst sowie die Unterstützung in Katastrophenfällen werden genau hier für das Gebiet der Stadt Braunschweig und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel koordiniert. Für 520.000 Einwohner steht die Leitstelle rund um die Uhr zur Verfügung. Knapp 100.000 Fälle werden von der Leitstelle pro Jahr an Wehren, Dienste, Notärzte verteilt, sei es die eher übersichtliche Tierrettung, sei es der dramatische Großbrand oder der schwere Unfall mit Hubschraubereinsatz. Vergleichsweise entspannt ist die Logistik in Sachen Krankentransporte, die auch hier erfolgt. 120 Menschen arbeiten schichtweise in der Leitstelle, Feuerwehrleute sowie Angestellte von ASB, DRK, Johannitern und Maltesern. Speziell geschulte Frauen und Männer – die „Disponentinnen“ und „Disponenten“ sitzen am Telefon, um so schnell wie möglich herauszubekommen, wo was genau passiert ist. Ort, Alter, Art der Verletzung, ist jemand bewusstlos, sind Menschenleben in Gefahr, muss jemand hinzugezogen, muss mit Alarm gefahren werden? Über Kürzel und Codes wird die Hilfe schon angekurbelt, während das Gespräch noch läuft, wobei ja oft Nachfragen und vor allem Ratschläge wichtig sind.

Bis zu zehn Arbeitsplätze sind an Nachmittagen besetzt, nachts reichen drei. Natürlich wird beizeiten etwas aufgestockt (Silvester, Schoduvel, Derby…), maximal können an 19 Plätzen bzw. auf 19 Leitungen Notrufe angenommen werden. Immer schien das locker zu reichen, es ist ohnehin mehr als früher. Bislang hatte Sturm „Xavier“, der Anfang Oktober 2017 auch diese Gegend heimsuchte, mit rund dreihundert Einsätzen den meisten Feuerwehr-Stress zur Folge. Tja, und dann kam „Lambert“… Einsätze: 1.100 zuzüglich der 500 Polizeieinsätze. Notrufe von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitagfrüh: 4.500. Immer noch und immer wieder erstaunlich sind diese Zahlen. Sebastian Damm streicht sich durchs Haar und trinkt noch einen Schluck. „So extrem kann man das gar nicht üben. Es war wirklich hart. Doch das große Glück war ja: Es gab keine Verletzten. Und unsere Konzepte haben grundsätzlich gut funktioniert.“

Alarmierende Bilder aus Kassel

Am 22. Juni gab es mittags und nachmittags die ersten Besprechungen, erinnert sich Damm. Wie hart würde das Unwetter unsere Gegend treffen? Wetterkunde, Regenradar, Prognosen – schwer zu sagen. Die abwesenden Mitarbeiter wurden schon mal vorgewarnt. Gegen 17.30 Uhr kamen dann die ersten Berichte und Bilder aus Kassel. Dort standen schon Straßen unter Wasser. „Jetzt stand fest: Wir holen die vorgewarnten Leute rein. Und um 18.45 Uhr kamen dann auch bei uns die ersten Anrufe.“ Und wie! Damm zeigt eine Balkengrafik zu neu gemeldeten Unwetter-Einsätzen in Braunschweig, aus der hervorgeht, wie die Zahlen um 19 Uhr explodierten und bis 20 Uhr noch einmal anstiegen. Was dann zur Stoßzeit notrufmäßig los war, lässt sich am besten in einer Dreiteilung aus Sicht der Anrufenden erklären. Erstens (und wie sonst immer): Man kam nach einigen Sekunden durch und konnte die Notlage schildern. Zweitens: Man landete in der Warteschleife und hörte die „Systemansage“. Nun heißt die Regel: Bloß nicht wieder auflegen, sonst fängt man in der Schleife wieder von vorne an! Über fünfzig Menschen können sich auf diese Weise parallel in der Leitung befinden. Tja, aber diesmal gab es eben auch die Kategorie Nummer drei: Besetzt! Es hatten mehr, weit mehr als sechzig Menschen nahezu parallel den Notruf gewählt – und nun war nichts zu machen. Besetzt eben, also später wieder anrufen! Natürlich hat das viele Leute sehr nervös gemacht, was wäre denn jetzt gewesen, wenn nicht „nur“ Wasser in den Keller läuft, sondern wenn es einen medizinischen Notfall gibt? Sebastian Damm sagt, er könne die Irritation gut verstehen. Zum Glück habe es aber in der wackeligen Zeit keine Geschichten auf Leben oder Tod gegeben. Die Nachbesprechungen intern und mit der Telekom hätten das Ergebnis bestätigt. Man sei nun einmal am Ende der Notruf- und Warte-Fahnenstange angekommen gewesen, trotz der 19 besetzten Plätze. Er zeigt aufwärts in Richtung Anrufzentrale. „Mehr wäre oben nicht drin gewesen.“

Die heikle Priorisierung

Aufreibend war der Abend vor knapp zwei Wochen. Sebastian Damm leitete den Einsatz – am Abend des nächsten Tages verließ er erstmals wieder das Gelände. Zum Glück war seine Frau auf dem eigenen Grundstück in Lehndorf mit der Pumpe gut klargekommen. „Es war für alle viel Stress.“ Bis zu hundert Feuerwehrfahrzeuge waren am Donnerstag gleichzeitig unterwegs. Die Disponentinnen und Disponenten hatten nun auch das schwierige Geschäft der „Priorisierung“ zu erledigen. Es können natürlich nicht alle Wagen gleichzeitig unterwegs sein, ein Teil muss immer für den Fall der Fälle zurückgehalten werden. Wenn also „nur“ ein bisschen Wasser im Keller ist, hat das grundsätzlich mehr Zeit, als wenn Leib und Leben bedroht oder wichtige Anlagen von BS-Energy gefährdet sind. Wenn das Wasser in einem kleinen Raum fünf Zentimeter hoch plätschert, ist das weniger dringend, als wenn ein großer Keller ein Meter unter Wasser steht, am besten noch mit einem Öltank, den es schlimmstensfalls aus der Verankerung reißen könnte… Ja, es war überhaupt ein großes Gepumpe an jenem Abend und am nächsten Morgen. Bis zu 400 Liter Wasser pro Minute kann die Standard-Elektropumpe beseitigen. Doch natürlich habe man sich oft und eilig mit dem Absaugen des Löwenanteils begnügen müssen, zumal nicht genügend Wassersauger für den Rest zur Verfügung gestanden hätten. „Und wir feudeln auch nicht durch“, sagt Damm mit etwas Schärfe, fügt aber gleich hinzu, die meisten, nein: die allermeisten Menschen würden sehr dankbar reagieren und keine ästhetisch akkurate Detailarbeit erwarten.

Was könnte verbessert werden?

Wir stehen jetzt in der Herzkammer der Leitstelle. Die Disponenten sitzen mit Head-Set vor ihren vier Bildschirmen. Lagedienstführer Thomas Schmalz hat sogar sechs Bildschirme im Blick. An der Wand blinken Zahlen zur Verfügbarkeit der Kräfte. „Haben Sie Vorerkrankungen?“, fragt ein Disponent hinten rechts soeben eine anrufende Person. Die Stimmung ist ernst und konzentriert. Wichtig sind die Bildschirme mit den Land- bzw. Straßenkarten, auf denen das geortete Telefon des Anrufenden ersichtlich ist. „Das Allerschlimmste ist, wenn man mitbekommt, dass es einen Notfall gibt, aber nicht weiß, wo genau sich das abspielt, deswegen ist das die erste Information, die zählt“, sagt Damm.

Schichtgruppenführer und Disponent Karsten Hoffmann fragt als erstes nach dem Ort des Geschehens. Foto: Likus, Harald

Schichtgruppenführer Karsten Hoffmann (seit 1993 bei der Feuerwehr) führt das in einem Beispielgespräch mit dem anrufenden Damm auch so vor. Es geht um einen fiktiven Fahrradsturz. „Wo sind Sie?“ „Wie alt ist der Verletzte?“ Manchmal sagen die Menschen nur „mein Sohn hat…“, doch die Retter müssen wissen, ob der Sohn vier, vierzehn oder vierzig Jahre alt ist. Alle Notrufe werden in der Regionalleitstelle von echten Menschen entgegengenommen. „Noch“, wie man vielleicht hinzufügen kann. Denkbar wäre der Einsatz von Telefoncomputern durchaus, erklärt Damm. Der Computer könnte beim ersten Kontakt nach dem Motto „Bei Wasser im Keller wählen Sie die 1…“ für eine Vorsortierung sorgen. „Das ist Zukunftsmusik. Die Fachwelt denkt darüber nach.“ In Braunschweig wolle man sich nach den Erfahrungen des 22. Juni auch das Thema Telefonleitungen genau anschauen. Wäre es möglich, für den Extremfall mehr Leitungen und mehr Disponentinnen und Disponenten vorzuhalten? Was würde das bringen, was würde das kosten? Damm ist fest davon überzeugt, dass der regionale und zentrale Ansatz der richtige ist – und natürlich immer überdacht und gegebenenfalls nachgeschärft werden sollte. Denn eine „Lambert“-Lehre ist ja die: Manchmal kommt es krasser, als man es je gedacht hat.

