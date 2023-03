Erstsemester-Studierende starten im Harz ins Campusleben

Wernigerode. 166 Studierende steigen ins Sommersemester an den Standorten der Hochschule Harz, in Wernigerode und Halberstadt ein.

Am Wernigeröder Hochschulstandort wurden die Erstsemester-Studierenden in der Mensa begrüßt.

Im aktuellen Sommersemester 2023 wurden Mitte März 166 Erstsemester-Studierende an beiden Standorten der Hochschule Harz begrüßt. In Halberstadt beginnen rund 40 Neu-Immatrikulierte ihr Studium am Fachbereich Verwaltungswissenschaften. In Wernigerode streben über 120 Studienanfänger einen Bachelor- oder Master-Abschluss an den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften sowie Automatisierung und Informatik an.

Unter den Neu-Immatrikulierten sind zahlreiche Master-Studierende, ein Teil von ihnen absolvierte bereits einen Bachelor-Studiengang an der Hochschule Harz. Rektor Prof. Dr. Folker Roland, Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha sowie die Dekaninnen der beiden Wernigeröder Fachbereiche, Prof. Dr. Andrea Heilmann und Prof. Dr. Jana Eberlein, hießen die sogenannten „Erstis“ gemeinsam mit dem Studierendenrat willkommen.

Während Kascha die enge Verbindung Wernigerodes zur Hochschule betonte und die angehenden Akademiker herzlich einlud, die vielfältige und attraktive Infrastruktur der bunten Stadt am Harz zu nutzen, ermutigte der Hochschul-Rektor dazu, das Campusleben mitzugestalten und sich in die Entscheidungen des Hochschulalltags einzubringen. „Sie sind als Studierende der elementarste Teil des Lebens auf dem Campus. Ihre Sicht auf die Dinge ist für uns unersetzlich. Nutzen Sie dieses Privileg und entwickeln Sie mit uns gemeinsam das Studierenden-Leben an der Hochschule Harz weiter“, so Prof. Dr. Folker Roland.

Der Studierendenrat, vertreten durch Carolin Baum und Niklas Demuth, schloss sich den Worten des Rektors an: „Nehmt die Möglichkeiten mit, die euch hier gegeben werden. Wir hoffen, ihr habt eine der besten Zeiten eures Lebens auf unserem Campus.“

Einen Einblick in den neuen Alltag konnten die Erstsemester bereits während der vorangegangenen Orientierungstage gewinnen. Neben informativen Einführungsveranstaltungen und authentischen Einblicken in die kommenden Semester, gehören zu den Programmhighlights stets eine Bahnfahrt zum Wernigeröder Schloss, der Vorstellungsabend der studentischen Initiativen sowie die traditionelle Wanderung auf den Brocken.