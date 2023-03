Wegen Bombensondierung in Göttingen: Bahnverkehr eingeschränkt

Göttingen. Evakuierung: Die Bombensondierungen am Samstag in Göttingen haben Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Reisende gen Göttingen aufgepasst: Wegen der Kampfmittelsondierungen in Göttingen am morgigen Samstag ist die Kreisstadt mit Bus und Bahn nur eingeschränkt zu erreichen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden so am Samstag von 6 Uhr an bis voraussichtlich Betriebsschluss keine Halte im Bahnhof Göttingen möglich sein.

Bis 8.45 Uhr sind noch Durchfahrten möglich, Halte jedoch nicht. Dadurch kommt es zu einer Vielzahl an Fahrplanänderungen, auch für den Fernverkehr. Reisende werden gebeten, ab 6 Uhr nicht mehr zum Bahnhof Göttingen zu kommen.

Wie der Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) berichtet, gelten auch für die Regionalbusse von und nach Göttingen Einschränkungen. Weitere Informationen finden Reisenden auf der VSN-Webseite unter www.vsninfo.de oder auch unter www.bahn.de. Fahrgäste werden außerdem gebeten sich auf den Webseiten der Schienenunternehmen www.der-metronom.de, www.cantus-bahn.de, www.nordwestbahn.de und www.bahn.de, über weitere Änderungen und Betriebsablauf zu informieren.