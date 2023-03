Göttingen. Agentur für Arbeit bietet am 30. März die Möglichkeit, sich auf den Medizinertest vorzubereiten. Anmeldung ist erforderlich

Hohe Nachfrage nach Studienplätzen in der Medizin: Studienbewerber können sich bei der Agentur für Arbeit Göttingen auf den Auswahltest der Unis vorbereiten.

Göttingen Trainingstag in Göttingen für den Medizinertest

Die Nachfrage nach Studienplätzen im Bereich Human- und Zahnmedizin übersteigt die Zahl der angebotenen Studienplätze bei weitem. Längst nicht jeder Studienwunsch lasse sich erfüllen, unterstreicht die Agentur für Arbeit Göttingen in einer Mitteilung. Um geeignete Studienbewerberinnen und -bewerber auszuwählen, setzen viele Hochschulen neben dem Numerus clausus auf den Test für Medizinische Studiengänge (TMS).

Dieser TMS prüft Fähigkeiten, die für den Erfolg eines medizinischen Studienganges nachweislich besonders wichtig sind. Das Testergebnis werde daher von den meisten Fakultäten als Auswahlkriterium für die Besetzung der Studienplätze herangezogen, so die Agentur für Arbeit.

Probelauf beginnt um 9 und endet um 16 Uhr

Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Test bietet jetzt die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Göttingen an. Am Donnerstag, 30. März, richtet sie einen Trainingstag für den TMS aus, an dem die Testsituation simuliert wird.

Die Veranstaltung findet im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit (BIZ), Bahnhofsallee 5, in Göttingen statt. Um 9 Uhr fällt für die Teilnehmenden der Startschuss für den Probelauf, das Ende ist gegen 16 Uhr terminiert.

Im Anschluss an den Durchgang gibt es Gelegenheit, Fragen zu Auswahlverfahren und zur Zulassung zum Medizinstudium zu stellen.

Stresstest – keine inhaltliche Vorbereitung

„Wir bieten mit dem Trainingstag einen Stresstest an, keine inhaltliche Vorbereitung“, erklärt Berufsberaterin Sandra Huchzermeier. „Wir simulieren quasi die Prüfungssituation. Das hilft den Bewerberinnen und Bewerbern, sich auf den Ernstfall einzustellen. Und wer weiß, was ihn oder sie erwartet, kann dann auch etwas ruhiger an die Aufgaben herangehen.“

Für die Teilnahme am Trainingstag muss unbedingt das Original-Testbuch („Test für medizinische Studiengänge II (Originalversion II des TMS)“, 6. aktualisierte Auflage 2016 (ISBN-13: 978-3801727789) mitgebracht werden.

Die Teilnahme an dem Trainingstag ist kostenlos. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist jedoch eine verbindliche Anmeldung bis zum 28. März erforderlich: entweder per E-Mail an goettingen.BIZ@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0551/520-670.