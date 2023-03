Göttinger Polizeipräsidentin wechselt nach Hannover

Göttingen. Polizeidirektion Göttingen: Die Nachfolge von Gwendolin von der Osten tritt Polizeidirektorin Tanja Wulff-Bruhn an.

Gwendolin von der Osten, Polizeidirektorin der Polizeidirektion Göttingen, verlässt die Unistadt und übernimmt zum 1. April die Leitung der Polizeidirektion Hannover. Das verkündete Innenministerin Daniele Behrens am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der derzeitige Polizeipräsident der Polizeidirektion Hannover, Volker Kluwe, tritt Ende März in den Ruhestand. Polizeidirektorin Tanja Wulff-Bruhn übernimmt die bisherige Position von von der Osten in Göttingen.

Darum geht Gwendolin von der Osten nach Hannover

Anlässlich ihres Wechsels erklärt Gwendolin von der Osten: „Ich habe mich im Februar 2021 bewusst dafür entschieden, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen zu werden. Ich fühle mich in der Behörde sehr wohl und habe diese Aufgabe immer mit ganzem Herzen ausgefüllt. Die Ministerin hat mich gefragt und ich habe mich entschieden, diese neue Herausforderung anzunehmen – in meiner Heimatstadt, näher bei meiner Familie. Meine Nachfolgerin Tanja Wulff-Bruhn beglückwünsche ich zur neuen Aufgabe und freue mich, ihr eine gut funktionierende Behörde übergeben zu können, die die Weichen für die Zukunft bereits gestellt hat.“

Sie bedanke sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeidirektion Göttingen für die vergangenen zwei Jahre: „Sie leisten alle einen hervorragenden Job und hatten einen wesentlichen Anteil daran, dass ich in Göttingen eine wunderbare Zeit hatte.“

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!