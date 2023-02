Veranstaltungen zum Weltfrauentag im Harz

Zum Internationalen Frauentag 2023 am Mittwoch, 8. März, haben die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Göttingen ein gemeinsames Programm aufgelegt. Die Angebote in den verschiedenen Gemeinden richten sich an Mädchen und Frauen und reichen rund um den 8. März von Selbstverteidigungskursen, Lesungen, Workshops zu Selbstfürsorge, einem Frauenfrühstück bis hin zu einer Frauen-Filmreihe im Kreisgebiet.

Daniela Jeksties, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Göttingen, lädt alle Frauen im Landkreis herzlich ein: „Ich freue mich auf viele Interessierte und über das breite Angebot, das wir in diesem Jahr mit den Kolleginnen auf die Beine stellen konnten. Der 8. März ist ein wichtiger Tag in der Geschichte der Frauenrechte.“ Er mache deutlich, dass Frauen in vielen Lebensbereichen den Männern nicht gleichgestellt seien. Im Schnitt verdienten Frauen noch immer weniger, wären in Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert und erfuhren Gewalt und Sexismus. Der Internationale Frauentag sei aber auch ein Tag, an dem Frauen und Mädchen zusammenkommen, sich Mut machen und gemeinsam Stärke zeigen, um weiter für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung zu kämpfen.

Veranstaltungen im Blick:

Neben vielen weiteren Terminen im Kreisgebiet, bietet der Landkreis in unserer Region folgende Veranstaltungen an:

1. und 8. März, 15.30 Uhr: Mädchen töpfern, im Mitmach-Atelier Eckstein in Bad Lauterberg

2. März, 19 Uhr: Lesung „Das Leben Wertschätzen“ in der Stadtbibliothek Osterode

4. März, unterschiedliche Zeiten je nach Altersklasse: Selbstverteidigung für Mädchen im Manyways Familienzentrum in Bad Lauterberg

8. März, 18 Uhr: Filmvorführung „She Said“ im Kino Herzberg

12. März, 14.30 Uhr, Mädchen-Filmnachmittag mit „Madison – Ungebremste Girl-Power“ im Kino Herzberg

11. März, 9 Uhr: Selbstverteidigung für Mütter und interessierte Frauen im Manyways Familienzentrum in Bad Lauterberg

14. März, 18 Uhr, Filmvorführung „Wunderschön“ im Kino Herzberg

15. März, 15.30 Uhr: Entspannung für Mädchen im Manyways Familienzentrum in Bad Lauterberg

Das vollständige Programm und nähere Informationen zu den Terminen im Altkreis gibt es online auf der Webseite der Gleichstellungsstelle des Landkreises Göttingen: https://www.landkreisgoettingen.de/themen-leistungen/soziales-gesundheit/gleichstellung.