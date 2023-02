In Nordhausen zu sehen: „Sonnenstrahl im Kopfsalat“

Nordhausen. Das Theaterstück zum Vergessen von Holger Schober ist am 5. Februar im Jugendclubhaus in Nordhausen zu sehen.

Am 5. Februar 2023 hat um 15 Uhr im Jugendclubhaus Nordhausen ein ganz besonderes Stück des Jungen Theaters Premiere, ein Theaterstück zum Vergessen: „Sonnenstrahl im Kopfsalat“. Sehr feinfühlig wird von den alltäglichen Herausforderungen erzählt, vor die eine Krankheit wie Demenz die Betroffenen und Angehörigen stellt und wie wichtig es ist, auch in schweren Zeiten nicht den Humor zu verlieren.

Sarahs Opa David hat Demenz. Seit einiger Zeit wird er immer vergesslicher. Um das Durcheinander in seinem Kopf in Ordnung zu halten und möglichst viele seiner Erinnerungen zu bewahren, schuften die beiden Aminosäuren Arginin und Tyrosin auf Hochtouren. Auch Sarah ist nicht bereit, tatenlos zuzusehen, wie ihr Opa von Tag zu Tag mehr in seiner eigenen Welt verschwindet. In der Inszenierung von Wolfgang Türks spielen Marie Wolff die Aminosäure Tyra und die Enkelin Sarah und Jörg Neubauer ist Argi, die Aminosäure Argenin, sowie Opa David Meiner.

Auch wenn das Stück für Kinder und Jugendliche konzipiert ist, für Erwachsene ist es mindestens ebenso interessant und berührend.

Inszenierung: Wolfgang Türks, Bühne und Kostüme: Carolin Flucke. Mit Marie Wolff als Tyra und Enkelin Sarah und Jörg Neubauer als Argi und Opa Davis Meiner.

Karten über Theaterkasse, Telefon: 03631-983452

Premiere: 5. Februar, 15 Uhr, Jugendclubhaus NordhausenWeitere Vorstellungen: 7./8./21./22./28. Februar und am 1. März jeweils um 9 und 11 Uhr