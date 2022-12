Perspektive Innenstadt: Was wird aus unseren Orten?

Winter 2020, ein bis dato unbekanntes Virus breitet sich in Deutschland und der Welt aus. Wie gefährlich es ist, weiß da noch niemand genau. Aus Vorsicht bleiben bald viele Geschäfte geschlossen, die Kunden zuhause. Die Coronavirus-Pandemie gilt als Beschleuniger für eine Entwicklung, die schon lange vorher eingesetzt hat: Spätestens seit Internetkaufhäuser wie Amazon mit ihrer ungleich größeren Auswahl Galeria und Karstadt aus den Innenstädten verdrängen, seit spezialisierte Online-Händler wegen der eingesparten Mietkosten eines Ladengeschäfts dem örtlichen Einzelhandel Druck machen, verändern sich Stadtzentren.

Mit den unheimlichen Internetriesen sind auch schnell Schuldige gefunden, denen – durchaus zu recht – in die Schuhe geschoben wird, die liebgewonnenen Geschäfte aus der Fußgängerzone zu vertreiben. Die endlose Aneinanderreihung von Modegeschäften, Fressmeilen und Technikdiscountern oder, im Falle unserer Region deren etwas übersichtlicheres Pendant in Marktgröße, ist allerdings ein ziemlich junges Phänomen.

Ein zentraler Ort für Feste und Versammlungen

Ganz im Gegensatz zur Funktion zentraler Plätze in Orten, von denen sich die Geschäfte aus den genannten Gründen zurückziehen: Anger, Brink, Plan, Tie, Markt – sie haben vielfältige Namen und Geschichten, im alten Griechenland nannten sie den Marktplatz Agora. Und ja, da wurde auch gehandelt, die Griechen gingen da sozusagen shoppen. Mehr noch aber war die Agora ein zentraler Ort für Feste und Versammlungen, sie war die Begegnungsstätte der Stadtgesellschaft.

Dass schon die alten Griechen zum Handeln in ihr Stadtzentrum kamen, zeigt, wie schwer es ist, solche Orte ohne Geschäfte zu denken. Ein wesentlicher Punkt hat sich aber geändert: Innerstädtische Geschäfte werden immer weniger zur Bedarfsdeckung gebraucht, weil das auch auf anderen Wegen möglich ist. Früher musste man in die Stadt, heute kann man.

Und so müssen Ortskerne ganz andere Anreize bieten. Die Stadt Helsinki zum Beispiel hat sich eine Bibliothek als ihr Wohnzimmer gebaut, so nennen sie es, ein Ort zum Verweilen, Basteln, Nähen, Musizieren, Experimentieren – und natürlich zum Bücherausleihen. Dort kommen also ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen und begegnen sich. Nun ist Herzberg nicht Helsinki – aber warum sollte so ein Konzept nicht ein paar Nummern kleiner auch funktionieren? Spielräume für Kinder, Heimwerkutensilien, die vielleicht nicht jeder zuhause hat und ein kleines Musikstudio könnten ein buntes Publikum zusammenbringen.

EU-Geld für unsere Innenstädte

Dies vorausgeschickt, kommen wir zum sogenannten Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“, mit dem das Land Niedersachsen „die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten“ unterstützt – aus Mitteln einer EU-Aufbauhilfe. Circa 120 Millionen Euro werden dabei an 207 Städte und Gemeinden in Niedersachsen verteilt; je nach Einwohnerzahl zwischen 345.000 und 1,8 Millionen Euro. Ziel sei es, so das Ministerium für Regionale Entwicklung, dass die Menschen sich den Lebensraum Stadt neu erschließen können.

Aus unserer Region haben Osterode, Herzberg und Walkenried im Verbund mit Bad Sachsa Förderungen beantragt, die auch bewilligt worden sind. Bad Grund hat nicht genügend Einwohner (mindestens 10.000),

Die geförderten Maßnahmen sollen bis März 2023 abgeschlossen sein und so haben die Gemeinden mit ihrer Bürgerschaft und Planungsbüros schon Konzepte diskutiert. In Osterode soll zum Beispiel der öffentliche Raum mehr nach den Menschen anstatt des Verkehrs ausgerichtet werden, in Herzberg soll die Aufenthaltsqualität am Juessee verbessert werden.

Diese Maßnahmen haben alle aber nur indirekt mit den jeweiligen Innenstädten zu tun. Herzberg hat allerdings noch eine Bestandsanalyse des innerstädtischen Einzelhandels geplant, um Eigentümern leerer Immobilen Vorschläge einer neuen Nutzung unterbreiten zu können.

Neue Nutzung leerstehender Innenstadtimmobilien

Und genau darum wird es künftig gehen: Ideen für eine neue Nutzung leerstehender Innenstadtimmobilien zu finden. Um – ganz wie auf der griechischen Agora – eine Begegnungsstätte für die Stadtbevölkerung zu schaffen. Auf der sich nach den Monaten des pandemiebedingten Rückzugs die Menschen treffen, austauschen und vielleicht auch diskutieren, wie sich ihre Stadt weiterentwickeln soll. Die Bevölkerung artikuliert dabei deutlich das Bedürfnis nach Begegnungsstätte: Ein Juesseefest, ein Mittelaltermarkt im Schlossinnenhof oder eine Cocktail-Nacht auf dem Marktplatz wünschten sich Bürgerinnen und Bürger bei der Vorstellung der geplanten Maßnahmen in Herzberg.

Die Akteure einer jeden Stadt – die Verwaltung, die Gewerbetreibenden und vor allem auch die Bürgerschaft – müssen ein gemeinsames Zielbild von ihrer künftigen Innenstadt schaffen, an dem sie dann zusammen arbeiten können.

Der Harz Kurier möchte bei der Diskussion um die Innenstädte ein Forum sein, in dem Ideen gesammelt und ausgetauscht werden. Wir freuen uns deshalb über Ihre Zuschriften an redaktion-harzkurier@funkemedien.de: Welche Umgestaltungen wünschen Sie sich in Ihrer Innenstadt? Was würde Ihrer Meinung nach die Ortskerne bereichern? Von einem solchen Forum aus können Wünsche, Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung die Verantwortlichen erreichen und gemeinsame Zielbilder entstehen. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!