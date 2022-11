Zugunglück bei Gifhorn: Bundespolizei schließt Sabotage aus

Dalldorf. Aus zwei entgleisten Kesselwagen entweicht Propan-Gas. Es herrscht Explosionsgefahr. So sind Bahnverbindungen im Nah- und Fernverkehr betroffen.

Auf der Bahn-Schnellstrecke Hannover-Berlin sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Güterzüge zusammengestoßen. In Höhe Dalldorf im Kreis Gifhorn fuhr gegen 3.40 Uhr ein Zug, der Erdgas in 25 Tankwagen transportierte, auf einen anderen Güterzug auf, der vor einem Streckensignal hielt. Warum, ist unklar. Vier Waggons des Zugs mit den Gas-Kesselwagen entgleisten.

Laut Bundespolizeisprecher Kevin Müller ist ein Sabotageakt auszuschließen, wenngleich die Unfallursache noch zu ermitteln sei. Laut Hauptkommissar Müller tritt aus zwei leckenden Waggons Gas aus. Beide waren umgekippt, einer hatte einen Mast der elektrischen Oberleitungen umgerissen.

Der Wind treibt das ungiftige Propan-Gas in Richtung Meinersen. Am Unfallort selbst herrscht Explosionsgefahr. bis die Waggons leer sind. Der Lokführer (45) des Gas-Zugs kam mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Gifhorn. Feuerwehrleute holten ihn aus der havarierten E-Lok, was ohne schweres Gerät gelang. Der Lokführer im vorderen Zug wurde leicht verletzt. Er war es, der nach dem Aufprall den Alarm auslöste.

ICE-Strecke Hannover-Berlin ist unterbrochen

Die Bahnstrecke Hannover-Berlin ist gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn verspäten sich ICE-Verbindungen von Nordrhein-Westfalen und Frankfurt nach Berlin durch die Umleitung um mindestens 60 Minuten. Alle übrigen ICE-Verbindungen sowie sämtliche IC-Züge in diesem Bereich fallen aus.

Ebenfalls gesperrt ist die Kreisstraße zwischen Dalldorf und Meinersen, die mit einer Brücke über die Bahnlinie führt. Dies führt zu Umleitungen des lokalen Busverkehrs der Verkehrsgesellschaft VLG.

Feuerwehr-Spezialisten des Chemieparks Marl unterstützen

Zunächst hatte die Freiwillige Feuerwehr bei Dalldorf mehr als 200 Einsatzkräfte zusammengezogen, darunter Gefahrgut-Spezialisten. Dann verlagerte sie unter Leitung des Meinersener Gemeindebrandmeisters Sven Mayer die Einsatzbasis an den Bahnhof Leiferde, wo eine Infrastruktur für Atemschutzeinsätze und Dekontamination eingerichtet wurde. Erst zweieinhalb Stunden nach der Kollision brach ein Vorauskommando auf, um die Situation zu erkunden, die Gaskonzentration zu messen und die Lage der entgleisten Gas-Waggons zu kartieren. Auf dieser Grundlage können im Laufe des Tages die Bergungstrupps von Fachfirmen ihre Arbeit aufnehmen. Gegen 14 Uhr werden Spezialisten der Werksfeuerwehr des Chemieparks Marl mit Spezialgerät an der Unfallstelle erwartet.

Die Bundespolizei, zuständig für bahnpolizeiliche Aufgaben, ermittelt zur Unfallursache. Zahlreiche Beamte aus Hannover fuhren zur Unfallstelle.

Enno: Zugstrecke bleibt für Tage komplett gesperrt

Wie der Zugbetreiber Enno mitteilt, ist die Strecke zwischen Gifhorn und Lehrte bis auf Weiteres gesperrt. Davon betroffen ist auch die Enno-Linie RE 30 von Hannover nach Wolfsburg. Lediglich auf dem Teilabschnitt zwischen Hannover und Lehrte sowie zwischen Wolfsburg und Gifhorn pendeln Züge. Auf der Strecke Lehrte-Gifhorn wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Alternativ können Fahrgäste auch den Schienenersatzverkehr nach Braunschweig nutzen und dort in die Westfalenbahn nach Hannover umsteigen. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um etwa eine Stunde. Mehr Informationen bei Enno und auf der Seite der Deutschen Bahn.

Grund für die Streckensperrung sind Schäden an der Oberleitung, die durch die entgleisten Kesselwagen herbeigeführt wurden. Laut Hauptkommissar Müller von der Bundespolizei sind die Stromleitungen über mehrere hundert Meter hinweg beschädigt. Die Reparaturen werden laut DB Netz AG voraussichtlich mehrere Tage andauern, heißt es. Der gesamte Streckenabschnitt Hannover-Wolfsburg war nach dem Unfall stromfrei.

„Polizei, Feuerwehr und Notfallmanager der DB AG bleiben vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ob es sich um technisches oder menschliches Versagen handelte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Über die Dauer der Aufräumarbeiten und der Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden“, resümierte Polizeisprecher Müller. Man sichere auch die Fahrdaten der Züge, sagte Müller.

Die Eisenbahn-Unfallbeauftragten kämen im Laufe des Tages, um die Bergung zu planen. Das gehe nicht ohne schweres Gerät, über das der Konzern aber verfüge, so Müller: „Diese Arbeiten können nach Freigabe des Unfallortes durch die Bundespolizei beginnen.“

Im Einsatz waren außer den Freiwilligen Feuerwehren aus der Samtgemeinde Meinersen und den Fachzügen des Landkreises Gifhorn ein Notarzt, drei Rettungswagen sowie die Schnelleinsatzgruppe des Roten Kreuzes.

