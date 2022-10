Göttingen. Aktivisten besetzen das Gebäude der alten JVA in Göttingen – im Streit mit der Stadt geht es um die künftige Nutzung der Räumlichkeiten.

Die ehemalige Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Göttinger Innenstadt sollte mal ein Hostel werden – dafür gab es aber kein Geld. Jetzt soll ein Co-Working-Space entstehen.

Alte JVA Göttingen Hausbesetzung Göttingen: Soziales Zentrum vs. Co-Working-Space

Es geht auch um das künftige Gesicht der Stadt Göttingen: Soll das Gebäude der ehemaligen JVA ein Co-Working-Space oder ein soziales Zentrum werden? Der Verwaltungsausschuss der Stadt hatte beschlossen, das Gebäude an den privaten Investor „Trafo Hub“ zu verkaufen, der schon in Braunschweig einen Co-Working-Space unterhält. Eine linke Gruppierung setzt sich dafür ein, in dem Gebäude ein soziales Zentrum zu errichten – seit dem Abend des 3. Oktobers haben Aktivistinnen und Aktivisten das Gebäude nun besetzt.

Von der Stadtverwaltung heißt es, die Aktivisten hätten sich „gewaltsam Zutritt“ verschafft und die ehemalige JVA „rechtswidrig besetzt“. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) sagte dazu: „Wer die Umsetzung demokratischer Entscheidungen der politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt durch Hausbesetzungen verhindern will, hat ein befremdliches Demokratieverständnis und ist auf dem Irrweg.“ Wer das Haus nicht Donnerstag, 6. Oktober, um 10 Uhr verlassen habe, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Parteien positionieren sich unterschiedlich

Die Grünen und ihre Jugendorganisation solidarisieren sich derweil mit den Besetzern. Die Initiative Soziales Zentrum kämpfe „für einen konsumfreien Begegnungsort, an dem Kinder betreut und Menschen medizinisch versorgt werden können“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Die offene Drohung seitens der CDU, der Initiative die Gesprächsbereitschaft zu entziehen, verurteilen die Grünen darin scharf. „Zum einen hat nicht die Initiative das Gebäude besetzt, sondern ein unabhängig agierendes linkes Bündnis“, so Hannah Rudolph aus dem Stadtvorstand der Partei, „zum anderen halten wir plumpe Drohungen angesichts der Gesprächsbereitschaft aller Beteiligten für wenig zielführend.“ Dies gelte auch für das von Oberbürgermeisterin Broistedt ausgesprochene Ultimatum, am Donnerstag um 10 Uhr einen Strafantrag gegen die Besetzer stellen zu wollen. „Offen ausgetragenen Raumnutzungskonflikten wie diesem sollte man zuerst mit Dialog und nicht mit vorschneller Konfrontation und Repression begegnen.“

„Mit der Besetzung der Alten JVA hat die Gruppe ‚Autonome Stadtverwaltung Göttingen‘ dem ‚Sozialen Zentrum‘ einen Bärendienst erwiesen“, beurteilt Carina Hermann, CDU-Vorsitzende und Landtagskandidatin, die Geschehnisse vom Montagabend. Dass sich der Rat der Stadt Göttingen gegen das ‚Soziale Zentrum‘ in der Alten JVA entschieden hatte, habe gute Gründe gehabt. So sei etwa die Finanzierung in keiner Weise geklärt, das Konzept nicht ausgereift und die Räumlichkeiten nicht den Anforderungen entsprechend, heißt es von der CDU.

Oberbürgermeisterin signalisiert Gesprächsbereitschaft

Broistedt zeigt sich in der Verwaltungsmitteilung gesprächsbereit gegenüber der Initiative „Soziales Zentrum“. Den Akteuren bot sie demnach in einem Vor-Ort-Termin erneut ein Gespräch und die Unterstützung der Stadt bei der Umsetzung ihres Konzeptes an. Gleichzeitig stellte sie gegenüber der Initiative unmissverständlich klar, dass die Besetzerinnen und Besetzer mit ihrem Vorgehen die Umsetzung ihres Konzeptes nicht positiv beeinflussen würden.

Das frühere Gefängnis steht schon lange leer. Ursprünglich sollte darin ein Hostel entstehen, dafür gab es aber keine Fördergelder. Schon 2019 war über eine Nutzung als soziales Zentrum diskutiert worden. „Uns ist wichtig, dass die zukünftige Nutzung der ehemaligen JVA gemeinsam mit den verschiedenen Interessengruppen offen diskutiert und gestaltet wird. Planungen in Hinterzimmern helfen uns nicht weiter“, sagte Cyrille Franke von der Initiative damals. Und Markus Beyer ergänzte: „Unser Anliegen ist es, dass die Stadt dort nicht macht, was sie will.“

Das Braunschweiger „Trafo Hub“ versteht sich als Arbeitsort und Netzwerk für eine Startup-Community und bietet dieser Zielgruppe verschiedene Mietmodelle für Arbeitsplätze und Netzwerktreffen an.