Kioskscheibe mit Gullideckel eingeschlagen

Goslar. In den frühen Morgenstunden des Samstags, 13. August 2022, gegen 04:00 Uhr, warfen mehrere, augenscheinlich heranwachsende Täter den Glaseinsatz der Zugangstür eines Kiosks in der Rosentorstraße in Goslar mittels eines Gullideckels ein und entwendeten u.a. Tabakware aus der Auslage. Während der Tat wurden die Täter mutmaßlich durch den Meldenden gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Wiedererkennungswert hat ein Klapprad, welches einer der Täter mit zum Tatort führte. Aufgrund des lautstarken Einschlagens des Glaseinsatzes der Tür ist davon auszugehen, dass weitere Anwohner und/oder Passanten Zeuge der Tat geworden sein könnten. pol

