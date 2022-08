Deutsche Meisterschaften im Sportholzfällen bald im Harz

Wernigerode. Am 3. und 4. September wird es laut in Schierke und es fliegen die Späne

Späne fliegen, es wird laut und spektakulär: Denn die nationale Sportholzfäller-Saison 2022 steht vor ihrem Höhepunkt und dabei werden in Schierke am 3. und 4. September die Deutschen Meisterschaften im Sportholzfällen ausgetragen. Zum Einsatz kommen in der Schierker Feuerstein Arena messerscharfe Äxte genauso wie donnernde Motorsägen.

Das Publikum erwartet drei spannenden Wettkämpfe in den Leistungsklassen der Damen, des Nachwuchses und der Pros, der Elite der Sportholzfäller. Drei Axt- und drei Sägedisziplinen sind geplant.

Als Favorit reist der amtierende Deutsche Vizemeister Danny Martin nach Schierke. Der Sinntaler Martin konnte beide Qualifikationswettkämpfe für sich entscheiden und will bei der Meisterschaft einmal mehr Top-Leistungen abliefern. Als stärkste Konkurrenten lassen sich vor allem Marcel Steinkämper (Minden, NRW) und Peter Bauer (Schmidmühlen, Bayern) festmachen.

Die Sportler kämpfen den Veranstalterangaben zufolge unter anderem mit handelsüblichen Motorsägen, aber auch mit bis zu 80 PS starken, getunten Motorsägen um Bestzeiten. Auf dem Marktplatz in Wernigerode gab es am Mittwoch, 10. August, eine erste Vorführung.

Im vergangenen Jahr hatte Robert Ebner aus Bickelsberg in Baden-Württemberg bei der deutschen Meisterschaft in Gelsenkirchen einen neuen Säge-Weltrekord aufgestellt. In 4,87 Sekunden hatte er mit einer Spezial-Motorsäge drei Scheiben von einem senkrecht verankerten Baumstamm abgesägt.

Den Auftakt in das packende Wettkampfwochenende machen am Samstag, 3. September, die Damen und Nachwuchsathleten. Ab 11 Uhr startet der Damen-Wettkampf, ab 12 Uhr folgt der Nachwuchs-Wettkampf. Am Sonntag, 4. September, steigt dann ab 13 Uhr der Pro-Wettkampf.

Tickets unter https://www.schierker-feuerstein-arena.de/

