Einbeck. Fahrer kommt bei Nässe mit seinem Wagen in Einbeck von der Straße ab und landet auf dem Dach im Graben

Am Samstagmorgen ist ein 40-jähriger Mann mit seinem Kombi im Kurvenbereich der Straße „Am Dreckmorgen“ in Einbeck von der nassen Fahrbahn abgekommen. Dadurch hat sich der Pkw überschlagen und ist auf dem Dach im Graben zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

Der Seitenraum der Straße wurde durch den Unfall aufgewühlt und beschädigt.

pol